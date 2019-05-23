三星在台首季超標 銷售額拚年增1成

（中央社記者江明晏台北23日電）華為遭電信商停賣新機，三星不便評論，但強調競爭對手有高低起伏，「三星一直做好充足準備」，在台銷售連半年穩步成長，今年首季目標達陣，力拚三星在台全年銷售額年增10%。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今天表示，三星近期在台灣市場表現優於預期，過去6個月在台銷售量市占率穩步提升，銷售量市占從17%一路成長到23%，首季也達成目標，旗艦機S10系列過去2個月也穩居安卓旗艦的第一名，銷售表現穩定，今年也會有非常兵強馬壯的A系列，有助於帶動全年度銷售額達成年增10%的目標。

今年首季，三星中高階手機占三星整體銷量逾3成，較去年同期成長逾30%，中階以下占5成，各價格帶持續朝向3、3、4黃金比例(高階3成、中階3成、低階4成)邁進。三星今天在台發表A系列新機，包括A40s、A60、A80，其中，A80預計6月底上市。

至於華為目前遭遇電信商停賣新機，他表示，不便評論，但「三星做好很多充足準備」。

他指出，競爭者有高低起伏，還是有其他競爭者存在，今年三星做對兩件事，第一，在台灣市場準備最充足的A系列，做此選擇是觀察台灣是分眾市場，市場規模小卻布滿7000個通訊行零售點，電信商也希望能有獨家合作的機款；第二，進行掛招零售店的改革，包括所有通路庫存維持更健康的水位，要求銷售比例達到70%，並在細節上更用心檢視。

另外，三星摺疊手機Galaxy Fold先前在實測時，傳出螢幕破裂狀況，三星陸續推遲4月在香港、上海、台灣舉行的發布會，台灣三星今天表示，目前暫時無明確時程，但應會在幾週之內。

而因應部分中國品牌強打台灣電商市場，三星表示，考慮引進專為電商通路打造的M系列，內部也建立O2O的平台，布建更完整的通路滿足不同客群。

觀察未來市況，他指出，5月母親節前兩週整體台灣市場銷售量年成長約15%，但母親節過後，熱度隨即下降，預估5月銷量也會持平在50萬支上下，預估全年銷售量仍會衰減約1成。（編輯：郭萍英）1080523