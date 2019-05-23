得力受惠轉單產能滿載 今年營收有望破百億

（中央社記者韋樞台北23日電）布料大廠得力今年訂單滿載，特別是去年才蓋好的越南廠不但幸運受惠美中貿易戰轉單效益，再加上兩岸和越南廠產能全滿，總經理郭俊雄非常有信心，得力今年營收一定破百億元。

得力紡織今天下午舉行法說會，郭俊雄回答法人提問有關新蓋好的越南廠產能和接單問題。郭俊雄表示，台灣台南廠和大陸杭州廠均月產390萬碼布料；越南廠在去年第3季投產，去年底產能已達6成，到今年首季，2期產能設備就定位，預計3期產能在6月也會就定位，目前月產570萬碼布料。

郭俊雄指出，目前越南2期廠產能今年下半年訂單全滿，所有設備全部滿載，越南廠能在短期內逐期開出產能，主要是當初興建廠房時3期所有的廠房空間一次蓋完，生產機器再陸續依期別進駐，動線清楚才能讓生產順利，所以產能很快增加，得以不斷應付美中貿易戰轉進來的訂單。

郭俊雄提到下半年接單狀況時表示，今年下半年生產明年春夏裝用的布料，目前所有產能和訂單「過分滿載」；但他也坦承，目前得力越南廠的染整部分仍有一些問題待解決。

郭俊雄說，得力去年營收新台幣88.16億元，今年在產能和訂單全滿下，估計全年營收有望突破百億元；今年首季歸屬母公司淨利達1.02億元，不但季增90.8%，年增由負轉正；首季毛利率維持18%，比去年第4季的16.8%和去年首季的15.1%穩定向上。法人估計未來得力營業毛利率可望維持18%到20%。

他透露，得力的3大客戶─Under Armour、Adidas和Uniqlo，占得力營收比重分別為20%、10%至12%、及8%至12%。UA的營收衰退，但得力台灣廠獲自UA的訂單不但沒衰退，還成長20%；而Adidas從去年起業績大幅成長，下單量跟著擴大，得力因此受惠。（編輯：趙蔚蘭） 1080523