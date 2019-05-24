貿易戰 如興：生產基地脫離中國不可逆

（中央社記者韋樞台北24日電）全球牛仔褲最大製造廠如興公司董事長陳仕修表示，美中貿易戰促成牛仔褲客戶要求生產基地脫離中國已成不可逆情勢，如興在東南亞的產能吃緊，未來也免不了漲價因應。

如興公司今天舉行108年度股東會，各項議案順利舉行完畢，陳仕修會後告訴媒體，美中貿易戰之下，既有的美系客戶都在要求牛仔褲生產基地離開中國，大陸的產線負責生產大陸本地所需要的牛仔褲。

陳仕修指出，如興在各生產基地年產能約9000餘萬條牛仔褲，大陸地區的年產能約1800萬條，其餘7000餘萬條都在非中國產區，在美系客戶逐步要求用中國以外的產能來生產牛仔褲時，如興在東南亞等地的產能變得非常吃緊。

陳仕修說，美中貿易戰不知道要打多久，東南亞的產能擴增亦非一蹴可幾，也需要設備、人力齊備之後才能上線生產，目前如興公司正忙著與客戶協商調動產線，他必須親自拜會客戶了解他們的需求才能通盤考量產線該如何挪移、增減。

除了產線移出中國之外，在既有東南亞產能有限下，過去非如興的客戶也找上門，希望能代工生產，他估計，未來勢必會調整接單價格，但怎麼漲價、漲誰的價、漲多少價等都是大學問。

值得注意的是，在美系客戶要求離開中國產區之外，亦有過去其他在中國牛仔褲市占較小的品牌居然找上如興，希望利用中國產區的產能來布局中國大陸市場。（編輯：郭萍英）1080524