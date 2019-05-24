中芯向紐交所申請自願退市 最後交易日訂6月

（中央社台北24日電）中國晶圓廠中芯國際24日在美股盤前發布公告稱，將向紐約證券交易所申請自願退市，一旦摘牌生效，且達到註銷註冊的標準，最後一個交易日預計6月13日，隔天提交退市相關文件。

新京報報導，中芯國際發布的公告稱，退市理由包括中芯國際的美國存托憑證（ADS）交易量與其全球交易量相比有限，以及為維持ADS在紐交所上市與在美國證券交易委員會註冊並遵守交易法的定期報告和相關義務所涉及的重大行政負擔和成本等。

公告稱，中芯國際計畫今年6月3日前後向美國證券交易委員會提交相關文件，將其ADSs從紐交所摘牌。最後一個交易日預計6月13日。一旦摘牌生效，且中芯國際達到註銷註冊的標準，將在6月14日提交相關文件。

不過，中芯國際稱，將繼續履行其作為港交所上市發行人的財務報告和其他義務。由於ADSs退市，中芯國際的證券交易將集中在港交所。

中芯國際總部位於上海，2004年3月18日在港交所及紐約證交所同步上市。據官網介紹，中芯國際是「世界領先的積體電路晶圓代工企業之一，也是中國技術最全面、配套最完善、規模最大、跨國經營的積體電路製造企業，提供0.35微米至28奈米不同技術節點的晶圓代工與技術服務」。（編輯：林克倫）1080524