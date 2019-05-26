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衝刺太陽光電 經部：今年1.5GW達標無虞

最新更新：2019/05/26 14:03

（中央社記者潘姿羽台北26日電）政府全力衝刺綠能發電，並訂下2019年太陽光電1.5GW的階段目標，經濟部能源局副局長李君禮表示，屋頂型的進度較地面型要快，整體來看，今年太陽光電設置容量達標不是問題。

政府全力發展再生能源，除了台灣首座離岸風場於5月18日開工，太陽光電因為發展較早，現在已進入衝刺階段，在太陽光電的階段目標中，李君禮表示，今年度1.5GW（10萬瓩 ）達標無虞。

李君禮說明，屋頂型太陽光電涵蓋工廠、農業設施、公有房舍及住宅類型，有媒體報導，住宅型綠能屋頂因施作面積小，對廠商誘因不足，導致進度落後，但其實政策設計上，已提高躉購費率作為誘因，整體來看，太陽光電的設置進度還算順利。

李君禮解釋，屋頂型太陽光電除了一些違建個案，法規限制較少，進度也比較快，相較之下，地面型太陽光電會涉及地目變更、生態環保等議題，需要政府從中調和。

不過屋頂型太陽光電小的話，面積可能只有30幾坪，地面型案場可能是30公頃、甚至超過100公頃，規模差距非常大，也因此，確實可能會有廠商投入地面型案場意願較高的情況。

李君禮表示，當初政策設計時有考量到屋頂型太陽光電因為面積小、成本相對高，較不具規模經濟效益，因此收購電價價格較高，躉購費率最小面積1度電可達新台幣5元，相較之下，地面型大面積案場，1度電可能只有4元上下。

李君禮表示，推動太陽光電的過程中，勢必會有大大小小的問題浮現，部分在政策設計實已有考量，不過經濟部仍會滾動檢討，力求太陽光電各個階段目標都要達標。（編輯：鄭雪文）1080526

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