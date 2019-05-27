避險成本居高不下 富邦人壽不排除再降宣告利率

（中央社記者邱柏勝台北27日電）金管會要求保險回歸保障本質，壽險業積極響應。富邦人壽表示，目前雖無停售儲蓄型保單的規劃，但會從調降宣告利率開始，尤其是新台幣利變型保單，不排除宣告利率將降至2%以下。

富邦金控今天召開法人說明會，公布第一季稅後淨利新台幣125億元，每股盈餘（EPS）1.22元，子公司富邦人壽首季稅後淨利新台幣30.69億元，較去年同期約93億元大減逾6成；去年底富邦人壽隱含價值（EV）降至4785億元，較2017年底的5243億元下滑8.7%，主因去年第四季資本市場亂流，造成淨值下降。

不過，受惠今年初金融市場回穩，富邦人壽國內外股債金融資產上揚，帶動淨值回升，在公允價值入其他損益（FVOCI）及公允價值入損益（FVTPL）加覆蓋法項下的金融資產未實現部位，從去年底的負527億元，到今年3月底已轉正為72億元，成長約600億元，資產品質大幅改善。

此外，富邦人壽首季初年度保費（FYP）達646億元，年增34.3%，也帶動首季季總保費收入（TP）達1604億元，年增13.5%，成長幅度驚人，但富邦人壽執行副總董采苓坦言，今年新契約保費收入預期只會跟去年持平，主要是為了接軌新會計準則IFRS 17公報，以及呼應金管會政策要求，未來將增加保障型商品，減少儲蓄型保單的銷售。

媒體提問，富邦人壽未來是否會停售儲蓄型保單，董采苓說，目前沒有這樣的規劃，但會朝調降利變型保單的宣告利率下手。目前新台幣利變型保單的宣告利率大概在2.7%左右，仍比定存高出許多，但受台美利差過大、避險成本居高不下等因素影響，目前新台幣利變型保單要獲利「有點辛苦」，因此有必要逐步調降宣告利率。

董采苓說，若避險成本居高不下，也不排除將新台幣利變型保單的宣告利率降至2%以下的可能性，但若宣告利率調降到一定程度，賣不動了，「其實也跟停售差不多」。

富邦人壽今年也訂出現金股利收入要成長10%的目標，但這勢必得增持股票。對此董采苓表示，今年市場波動大，若股票市值一下降很多，對富邦人壽的風險資本適足率（RBC）會有很大的影響，RBC要多一點才能因應市場波動，此時就有可能考慮透過富邦金控現金增資挹注富邦人壽。不過目前富邦金控尚無增資的規劃。（編輯：黃國倫）1080527