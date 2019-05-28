本業轉佳 中環翁明顯：今年可望維持獲利

（中央社記者張良知台北28日電）中環董事長翁明顯今天表示，在消費性光碟價格持穩、檔案光碟快速成長下，第2季本業表現不錯，有機會連續3季呈現獲利，目前看來下半年營運可望優於上半年，全年有機會維持獲利。

由於近年傳統消費型光碟產品需求呈現衰退，中環積極朝專業用B2B的檔案光碟產品發展。董事長翁明顯表示，100G檔案光碟產品已於3月獲得A級實驗室認證通過，為台灣第一家也是唯一通過的廠商，目前已小量出貨，在AI人工智慧、大數據及5G產業帶動雲端數據儲存市場需求高速成長下，預估檔案光碟占營收比重可達5%至10%的水準。

中環於去年第4季轉虧為盈後，今年第1季除認列轉投資貢獻外，本業也賺錢，中環第1季合併營業毛利為新台幣3.24億元，合併毛利率為17.68%，年增19.4個百分點；營業淨利2507萬元，稅後盈餘2.01億元，每股盈餘(EPS)為0.12元。

翁明顯指出，傳統消費型光碟產品需求維持衰退，但目前衰退幅度趨緩至個位數，價格持穩，第2季有機會維持獲利，目前來看下半年營運表現將優於上半年，全年可望維持獲利。

翁明顯表示，檔案光碟具有長達50年資料保存期限，加上光碟片離線儲存能使資料更具隱密性特點，提供如雲端中心、醫療中心、銀行及圖書館等大量數據儲存需求的企業用戶。此次台北國際電腦展中，中環展示最新通過認證的100G檔案光碟，以及研發中的200G檔案光碟。（編輯：黃國倫）1080528