LINE信用評等機制將來台 憑分數可享金融服務

（中央社記者吳家豪台北30日電）台灣連線商業銀行（LINE Bank）今天公布LINE全球資安聯防數據，並宣布預計在台推出信用評等機制LINE Score，讓用戶可憑與LINE互動得到的信用分數，享受金融商品與服務。

LINE Bank籌備處執行長黃以孟今天應邀出席由安侯建業KPMG主辦的國際金融犯罪防制研討會，分享LINE Bank純網路銀行將如何運用創新科技與跨界資源，創造全民銀行，並首度於會中公布LINE全球資安聯防數據。

黃以孟表示，面對日新月異的金融犯罪，純網銀必須結合最新科技，利用多重的資料源整合資料庫，以創新的手法結合人工智慧、機器學習、導入機器人自動化流程，在反洗錢、反資恐、反武擴、反欺詐等議題做到最佳防衛。

LINE發布新聞稿指出，LINE Bank也預計在台推出信用評等機制LINE Score，讓用戶可透過每次和LINE的互動、在LINE生態圈的活動、以及朋友圈累積得到「信LINE分」；用戶可憑信用分數享受應有的金融商品與服務，並在過程中促使用戶瞭解信用分數的重要性，教育用戶對個人信用的意識與重視。

此外，未來LINE Bank會導入金融犯罪風險整合管理平台，透過智慧分析、風險案件管理、統一資料管理，經過預防、偵測與調查3步驟，做到交易監控、即時名單檢核與掃描，以及客戶盡職調查。

LINE也看好「全球聯防」會是LINE Bank未來的資安優勢。目前LINE集團擁有超過11項資安專利技術，全球資安中心有近80位成員，每日防禦攻擊數超過230件，每天與生態圈共同監控情資分享數超過4000件。

金融監督管理委員會開放純網銀申請，預計發出2張執照，但有3家業者申請，包括中華電信和兆豐銀行為首的國家隊「將來銀行」、台灣連線金融科技公司（LINE Financial）和台北富邦銀行為主的LINE Bank，以及樂天國票團隊的「樂天國際商業銀行」，呈現3搶2局面。

金管會表示，考量金融創新與目前台灣金融業家數偏多，金融業競爭壓力仍大，純網銀發照仍以2家為限；由於審查書件多，預計7月底才會公布結果。（編輯：李信寬）1080530