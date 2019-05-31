神基拚價值創造 不打紅海市場

（中央社記者吳家豪台北31日電）強固型工業電腦廠神基科技今天召開股東常會，董事長黃明漢說，神基的複合材料技術是業界第一，將設法增加價值創造，不要一窩蜂搶量大的市場，避免進入紅海市場。

神基2018年合併營收達新台幣246.94億元，年增為11.25%；營業利益26.52億元，年增5.55%；歸屬於母公司業主淨利22.12億元，年增15.83%；每股稅後盈餘（EPS）3.83元，年增13.31%，創歷年新高。

黃明漢表示，2018年是蠻困難的一年，主要受到關鍵零組件缺貨、整體金融態勢、英國脫歐、中國債市等影響；神基在經營策略上一直設法增加價值創造，不要一窩蜂去搶量大的市場，避免進入紅海市場，因此去年營收與獲利均創下新高。

回顧去年營運，黃明漢說，神基在垂直開發市場例如政府標案、強固電腦都比2017年成長，在生態系經營做得比往年更穩固，並設立法國辦公室，因為法國是重要的工業與軍事市場，神基希望就近服務客戶。

在綜合機構件方面，黃明漢指出，神基的複合材料技術絕對是業界第一，包括玻璃纖維、碳纖維材料都與供應商合作順暢，但整體筆電市場還在衰退，神基不敢說會逆勢往上，期待在筆電市場找到「沒那麼紅的海」，若營收能繼續成長就更好。

至於神基的汽車機構件產品，黃明漢坦言受美中貿易戰影響較大，但神基積極擴充越南廠經營，2018年仍有一定成長，且神基很早踏入先進駕駛輔助系統（ADAS）領域，希望河內廠今年10月可開始生產，預計明年開始貢獻營收。

展望未來產品開發，黃明漢說，希望朝向解決方案發展，研發仍然是神基重要的事情，希望透過價值創造、更有效的自動化執行，為股東創造更高的價值。（編輯：郭萍英）1080531