5月房市南冷北熱 台北交易量增14.4%最多

台灣房屋集團統計，5月包括新竹在內7都房屋交易量較4月小增，以台北市增幅14.4%最多。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北31日電）台灣房屋集團統計內部成交行情，5月包括新竹在內7都房屋交易量較4月小增，以台北市增幅14.4%最多，高雄減少8.5%，降幅最大，房價都小增，以台中價增2.7%最多。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，高雄房市受韓流發酵帶動信心買盤，今年上半年增溫不少，目前已經逐漸回到基本盤，台北市5月買盤增溫最明顯。

張旭嵐說，市場走跌時，精華區房價最慢降價，市場走揚時，精華區房價優先回溫，因此台北市買氣回溫，價格微幅上漲，也呈現出整體房市盤整築底的態勢，因此今年房市估計還是會呈現「量增價穩」格局。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，若與去年同期相比，全台交易量有7%的增幅，年增幅已出現收斂。根據永慶房屋研展中心統計，與去年5月相比，7都5月房市交易量表現，台北市增15%、新北微增1%、桃園成長11%、新竹縣市量增14%、台中成長6%、台南增加22%、高雄成長8%。

住商機構統計顯示，5月住商全體系交易量和4月相比，全台增加3.3%，也比去年5月增加17.9%。在區域表現上，台北市與上月相比，減少17.3%，年減11.0%，新北與上月相比，增加18.5%，年增23.2%。

住商統計，5月桃園房屋成交與4月相比，增加12.4%，年增45.5%，台中月增6.6%，年增7.2%；台南月增16.8%，年增34.0%；高雄月減9.1%，年增15.0%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，過完年之後，買氣欣欣向榮，自用客戶進場外，低價話題區也有投資盤進場，拉升整體狀況，不過北市價格轉硬，形成抗性，也拖累買氣。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則表示，5月房市通常會較3、4月衰退一些，加上今年外在情勢變化較大，因此5月房市交易量出現下滑，觀察5月首購族仍是市場購屋交易最穩定的族群。

曾敬德指出，台北市5月房市終端換屋市場買氣略見衰退，不過首購市場買氣穩定，包括總價新台幣700萬至1000萬元、1000萬至1500萬元的房屋交易量，都不減反增，2500萬至5000萬元總價帶則呈現衰退，5000萬元以上的高階市場交易量仍有成長。（編輯：楊玫寧）1080531