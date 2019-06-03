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美中相爭越南得利 星展估2029年GDP超越新加坡

最新更新：2019/06/03 10:26

（中央社記者邱柏勝台北3日電）美中相爭，越南得利。星展銀行表示，美中貿易關係緊張，資金轉向有人口紅利、且已簽訂多國FTA的的越南。預估接下來10年，越南可達成平均6%至6.5%的經濟成長率，且GDP將在2029年超越新加坡。

星展集團研究部資深經濟學家謝光威（Irvin Seah）指出，越南的人口結構動能、勞動生產力、大幅改善的基礎設施，以及穩定政治，還有全球投資，都成為有利越南發展的要素。

星展銀行表示，越南是目前亞洲區前5大外來投資（FDI）的接收地。2017年總計有141億美元的投資流入越南，是東協地區第3高。越南主要優勢包括位居區域供應鏈的策略性地理位置，有吸引力的稅務制度，以及較低的企業稅率，以有競爭優勢的勞動力。

目前越南的主要外來投資來自日本（18.6%）、韓國（10.3%）、新加坡（4.0%）、中國（3.4%）和香港（3.2%）。投資領域則涵蓋房地產、基礎設施、銀行、通訊與製造業。其中製造業尤其吸引投資者的興趣，特別是電子產業。

越南的人口結構也相對有利。星展銀行指出，相比於區域內的新加坡、泰國與中國等其他經濟體，越南人口較成熟，主因是戰後嬰兒潮人口正跨入中年，2015年越南人口的年齡中位數約為30歲，扶老比則是9.6。

根據世界銀行人力資本指數排名（World Bank Human Capital Index），越南名列東協地區第2，指數跟中國相當，但目前越南的月平均薪資，僅有中國的1/3。這樣的成本優勢是越南能快速掌握區域電子產業供應鏈的主因，並且可望因美中貿易爭議持續而受惠。

在目前中美兩國的貿易情勢下，越南處於有利位置，並可望從中受益。星展銀行表示，近年來的外來投資跟技術移轉，協助越南建構起科技製造的能力。就連通性而言，越南擁有44個港口，每年總輸送量達5億噸。越南也擁有廣泛的FTA網絡，同時也是許多多邊貿易協定的活躍成員國。

此外，越南鄰近中國，有利於目前在中國設有製造基地的企業，較容易將越南納入現有供應鏈中，而越南國內迅速成長的中產階級，也支撐其內需市場。在美中貿易衝突延燒下，可增強其對全球製造商的吸引力。

因此，星展集團預估未來10年，越南可望達成每年平均6%至6.5%的經濟成長率。目前越南經濟規模約為2240億美元，約是新加坡3240億美元的69%，假設越南能如預期成長，新加坡經濟成長率則持續以每年平均2.5%左右的成熟速度成長，到了2029年，這兩個經濟體的實質GDP將會出現交叉。（編輯：林沂鋒）1080603

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