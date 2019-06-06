貿易戰影響市場 台塑四寶5月營收年減15%

（中央社記者韋樞台北6日電）台塑四寶今天公布5月營收，僅台塑化因煉油量和烯烴廠產能利用率增加而月增一成，其餘三寶主要受到美中貿易戰影響市場信心，全數月減、年減，四寶合計營收1292億元，年減15%。

台塑5月營收新台幣190.08億元，月減1%，年減15%；南亞5月營收247.88億元，月減1.1%，年減17.5%；台化5月營收271.48億元，月減6.2%，年減16.8%；台塑石化5月營收582.43億元，月增10.9%，年減12.1%；四寶合計5月營收1291.87億元，月增2.7%，年減14.6%。

台塑董事長林健男表示，5月為聚乙烯(PE)薄膜料及乙烯醋酸乙烯酯(EVA)鞋材的傳統淡季，且丙烯酸酯( AE)配合客戶船期安排延後出貨，加上美中貿易談判惡化，市場轉趨保守，因此5月的高密度聚乙烯(HDPE)、EVA及AE銷售量合計比4月減少1.2萬公噸。

南亞董事長吳嘉昭表示，5月營收衰退主要是麥寮乙二醇二廠(EG-2)及美國德州EG廠皆安排檢修，加上美國德州EG廠部分3月訂單延至4月出口，5月銷量相對減少，使整體銷售量較4月減少。同時大陸聚酯開動率下滑，使得EG價格下跌7.9%，市場行情跟著下滑。

台化副董事長洪福源指出，5月在台灣持續受芳香烴3廠(ARO-3)事故，ARO-1、苯乙烯3廠(SM-3)兩廠全月定檢，及寧波的對苯二甲酸(PTA)廠亦安排定檢影響，營業額比4月減少17.9億元，衰退6.2%。

台塑化總經理曹明說，5月營收增主要是銷售量差增加60.1億元，銷售價差減3億元，合計增加約57億957萬元。5月原油平均煉製量每天53.7萬桶，比4月45.6萬桶增加8.1萬桶；合計5月煉油產品銷售量1713萬桶，較4月增售331.8萬桶。且5月的國際原油價格比4月每桶下跌1.6美元，影響5月油品平均售價比4月每桶少0.8美元。

對於未來展望，林健男表示，第3季配合台塑化歲修，開工率約89%，少於第2季的93%，估計營收會低於第2季，但由於有約70億元的現金股利進帳，獲利反而優於第2季。

林健男指出，美中貿易戰對台塑的直接影響有限，但台塑的產品多用於終端日用品，市場信心受到影響，台塑產品銷售間接受影響；下半年美國還對中國輸美約3000億美元產品課25%關稅、美元走強促使新興市場貨幣走貶、美國對歐盟和墨西哥課稅、取消對印度關稅優惠等，增加經濟不確定性，因此保守看待下半年營運。

吳嘉昭表示，貿易戰提升關稅會使得消費者支出及需求減少，影響企業投資；若貿易戰進一步打到科技戰，最讓人擔心的是產業零組件斷鏈，估計第2季合併營收會因工作天數反而多於第1季，但第3季不確定因素太多，同時要視電子業是否遭斷鏈及乙二醇的價格漲跌，保守估計與第2季持平；且第3季的乙二醇價格漲跌來決定產銷量多寡，若每家廠的乙二醇產量減，價格才能彈升，南亞保守起見，初步決定乙二醇第3季開工率僅4成。

洪福源說，第2季由於定檢與停工較多，營收會少於第1季，但下半年大型定檢較少，估計第3季營收會多於第2季，只是目前原油價格快速滑落，希望能穩住在每桶50到55美元之間會有助台化營運。

曹明說，國際油價最大不確定因素就是美國總統川普，第3季台塑石化將有第2套輕油裂解設備定檢，開工率將降至81%，但第3季整體操作率會維持在95%。（編輯：林興盟）1080606