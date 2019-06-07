貿易戰衝突升高 台塑：影響石化產品需求

（中央社記者韋樞台北7日電）台塑公司董事長林健男表示，美中貿易衝突升高，對台塑直接影響有限，因台塑的產品主要用於民生用品，但下游客戶購料意願降低，還是會間接影響石化產品需求及價格。

林健男說，以去年銷售數據來看，台塑在中國大陸銷售產品合計262萬公噸，經調查下游客戶，加工外銷再出口至美國市場數量僅9萬公噸，占3.4%，對台塑直接影響有限。

但他也表示，美中貿易戰已衝擊市場投資及消費信心，拖累近期原油價格大幅下跌，加上中國大陸客戶對於未來銷美訂單不明朗，購料信心轉趨保守，將影響石化產品需求及價格。

展望第3季，林健男看好聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯產品。林健男說，第3季是PVC的需求旺季，特別是台塑重要的銷售地區印度，因為雨季推遲，且降雨量不如往年，加上近期印度大選結束，總理莫迪連任，公共建設可望繼續執行，會帶來PVC需求。

另外，近期中國大陸發生多起化工爆炸事故，官方嚴格執行生產和運輸安全檢查，造成電石生產PVC的成本上升，有利以輕油裂解生產PVC的價格。

而聚乙烯部分，林健男說，第3季是高密度聚乙烯(HDPE)包裝材旺季，薄膜需求逐漸增加，且客戶庫存偏低，加上聚乙烯價格已到低點，客戶將逢低回補庫存，買氣可望逐步回溫。

而在供給端部分，目前已得知第3季亞洲石化廠有11座聚乙烯廠歲修，其中高密度聚乙烯歲修合計年產能達149萬公噸，占亞洲產能的5.1%；而線性低密度聚乙烯(LLDPE)歲修合計年產能188萬公噸，占亞洲產能的8.5%，市場供給減少，有利支撐聚乙烯價格。（編輯：鄭雪文）1080607