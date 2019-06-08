美暫停對墨加徵關稅 台廠緯穎英業達皇田鬆口氣

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）美國宣布無限期暫停對墨西哥加徵關稅，原先受影響較大的緯穎科技、英業達以及皇田工業等在墨西哥設廠的台廠，可望鬆一口氣。

美國總統川普表示，美國已就移民問題和墨西哥「簽署協議」，因此他會無限期暫停原本預定10日起對墨國加徵關稅5%的措施。整體觀察，相關台廠可望避免受到波及。

從台廠產品布局來看，本土法人報告日前指出，在墨西哥的台廠主要以電子代工服務為主，其次是少數汽車零組件廠，其中電子業台廠鎖定美墨邊境設立的保稅區享有稅率優惠，部分廠商在當地設廠並出口到美國。

此外，墨西哥也是北美品牌電視的組裝基地，集邦科技日前表示，墨西哥長期以來因地利之便，加上屬於美墨加協議成員而享有關稅優惠，因此一直是眾多美國消費性電子產品的組裝基地，電視也是其中之一。

以2018年為例，以美國為首的北美電視市場，所販售的電視產品大約有50%為墨西哥生產，另外50%來自中國。

從個別台廠來看，超大型資料中心及雲端解決方案供應商緯穎科技墨國代工廠目前約占整體資料中心機櫃組裝產能比例是6成，廠房位於墨國保稅區，主要供給美國、加拿大、拉丁美洲的資料中心客戶。

美系外資法人報告指出，英業達墨西哥廠主要組裝伺服器產品，業績占比約15%到20%，其中為美系客戶代工的伺服器組裝廠在保稅區內。

汽車用窗簾廠皇田也在墨西哥設廠，法人表示，主要供應德國福斯（VW）及奧迪（Audi）的側窗遮陽簾與遮物簾，相關產能業績占比約8%到10%。

美系外資法人報告日前指出，鴻海集團在墨西哥設有4個據點，其中3個為組裝廠，主要組裝電視和伺服器；另外一個是旗下鴻騰六零八八精密科技墨西哥廠，主要生產光學收發元件。法人說，原先美國欲對墨西哥加徵關稅，對鴻海集團整體業績影響相當小。

另外，和碩目前在墨西哥的主要業務是維修，占營收比重微乎其微，美國對墨西哥課稅對公司沒有影響。

仁寶在墨西哥工廠是2011年向東芝（Toshiba）買入的電視組裝廠，東芝不做電視後，仁寶墨西哥廠目前也沒有生產使用。（編輯：楊玫寧）1080608