貿易戰影響 空氣壓縮機及氣動元件廠營收年減

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）中美貿易戰影響，空氣壓縮機製造廠力達-KY前5月累計合併營收新台幣22.81億元，年減30.1%；氣動元件廠台灣氣立前5月合併營收5.76億元，年減18.75%。

力達-KY自結5月合併營收5.39億元，較4月4.61億元月增17%，比去年同期7.45億元年減27.6%，3大產品活塞機、螺桿機、渦旋機5月分別占比32.3%、52.3%及13.2%。

累計今年前5月力達-KY自結合併營收22.81億元，較去年同期32.66億元減少30.15%。今年前5月活塞機、螺桿機、渦旋機比重分別是32.8%、51.6%及13.2%。

觀察貿易戰影響，力達-KY指出，中美針對貿易摩擦依舊未達到共識，調高關稅影響各產業下游客戶的心理層面及資本支出規劃，也影響到中國內需經濟，公司隨時關注貿易戰最新進展對銷售客戶端的影響。

從長期來看，力達-KY表示，貿易戰反而會刺激中國整體經濟的產業升級，轉向更重視國內產業和市場需求的經濟模式，加速布局高階產業鏈。

展望產品布局，力達-KY指出螺桿主機自製進度加速進行，今年展開50匹馬力型號自製，預計最快7月前可達全自製，並將添購主機設備延伸更小馬力自製型號，其他螺桿新機將於今年陸續推出。

台灣氣立自結5月合併營收1.17億元，較去年同期1.72億元減少31.88%，累計今年前5月自結合併營收5.76億元，較去年同期7.09億元減少18.75%。

氣立指出，受中美貿易戰不確定因素影響，今年截至目前，營運成長動能減緩不如預期，客戶持觀望態度，下單保守。

觀察中美貿易戰影響，氣立指出各產業客戶添購設備、擴充產線心態保守，市場需求下滑，短期營運表現不理想，旗下壓鑄事業邦燁的國外訂單，近期也受到關稅影響，營運轉淡。目前公司調整業務布局，密切觀察後續情勢發展。（編輯：李信寬）1080608