寬宏5月營收3.3億 創掛牌以來次高

（中央社記者吳家豪台北10日電）藝文展演主辦業者寬宏藝術公布5月合併營收新台幣3.3億元，月增189.11%，年增937.36%，為掛牌以來單月次高，主要受惠5月主辦郁可唯、黃莉、費玉清、日本歌手Anly演唱會。

累計2019年1到5月，寬宏合併營收達7.2億元，較去年同期增加84.49%。

寬宏發布新聞稿表示，相較去年主辦大型演唱會和音樂劇的時間多數落在下半年，今年上半年寬宏已主辦逾10場萬人以上的大型演唱會，帶動今年1到5月合併營收。

寬宏5月合併營收為掛牌以來單月次高，主要在於5月舉辦6場費玉清演唱會門票全數售完，且每場觀眾人數都達萬人，演唱會門票平均售價也較高所致；目前確定今年11月再加演2場費玉清演唱會，門票已全數完售，營收貢獻將在第4季顯現。

寬宏進一步指出，今年預計主辦超過50場演唱會和音樂劇，其中萬人以上場次超過30場，除了11月的2場費玉清演唱會，第3季還有19場知名百老匯音樂劇「獅子王」，目前門票預售情況樂觀，另有其他大型演唱會陸續規劃中。

展望今年，寬宏將提供國內歌手各種演出機會，6月開始陸續有朱俐靜、邵雨薇、藍又時、韋禮安在華山Legacy演唱會登場，從6月中下旬開始總計11個藝文展覽也將在全台開跑；由於穩定的門票與周邊商品銷售貢獻，可望替營運挹注新一波成長動能。（編輯：趙蔚蘭）1080610