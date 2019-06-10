中菲行配息1.5元 殖利率6.78%

（中央社記者潘智義台北10日電）中菲行執行長林天送今天在股東會表示，2018年並非輕鬆的一年，但業績仍較2017年成長；股東會並通過配發現金股利1.5元，以今天收盤價22.1元，殖利率達6.78%。

林天送指出，2018年前3季雖然延續2017年的榮景，但2018年第4季全球市場反轉，導致全體上市櫃公司2018第4季淨利年減36.3% 、季減38.3%，足見2018年並非是輕鬆的一年。

中菲行統計，2018年經會計師查核簽證集團合併營業收入為新台幣184億4400萬元，較2017年成長5.2%，是集團首次突破6億美元營收的關卡。

中菲行指出，2018年稅後淨利為2億6300萬元，較2017年2億600萬元，成長27.2%，稅後每股盈餘為2.09元，較2017年1.67元增加0.42元，增幅25.1%。

林天送說，截至目前集團全球服務網路總數已超越158處；多元化服務產品由中菲行專注航空貨運承攬、得美行專注海運貨運承攬，聚焦集團雙品牌經營優勢。

另外，配合多元運輸、全方位物流倉儲、貨物保險服務、進出口報關/報檢、亞洲跨境陸運、中歐跨境鐵路和跨境電商等，提升服務能力與價值。

他指出，2019年全球經濟發展仍有美中貿易戰、英國脫歐的疑慮，全球經濟成長已經趨緩。中菲行將持續在美國、歐洲、印度、中國大陸及東南亞拓展業務，並以大中華經濟圈及東協為母體市場，開發新業務，持續爭取多家跨國企業業務。（編輯：林興盟）1080610