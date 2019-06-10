俄國警告生產過剩風險高 油價恐跌破40美元

（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯今天警告，全球石油生產過剩的風險很高，可能造成原油價格跌破每桶40美元，甚至跌到30美元。

俄國能源部長諾瓦克（Alexander Novak）在莫斯科與沙烏地阿拉伯能源部長法利赫（Khalid al-Falih）會面時說：「現今石油生產過剩的風險真的很高。」

他說：「為了7月時做出平衡的決定，我們必須分析一切因素。」

石油輸出國家組織（OPEC）與包括俄國在內的其他產油國所組成所謂OPEC+聯盟，7月初將在維也納召開會議，決定是否要延長石油減產的協議。

2014到2015年石油價格崩跌後，俄國與OPEC成員國達成協議，減產石油以拉抬價格。

去年底油價大跌逾30%後，這個聯盟的25個國家都同意從今年初開始，每天減產120萬桶石油。

俄國財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）今天告訴國會議員：「油價可能跌破每桶40美元，甚至到30美元。」

諾瓦克也表示，「無法排除」有這個可能性。

他說：「很大程度上要取決於第2季和第3季的市場情況，影響因素從供需平衡到不確定的情勢如何發展，還有貿易戰和幾個國家遭受的制裁壓力。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1080610