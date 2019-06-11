研調：禁令恐衝擊華為手機 三星受惠出貨第一

（中央社記者江明晏台北11日電）研調機構TrendForce指出，政經風險升溫，2019年全球智慧手機生產總量恐不及14億支，受貿易戰影響，華為手機出貨恐受衝擊，預期三星將受惠坐穩第一，蘋果與華為排名進入拉鋸。

根據全球市場研究機構TrendForce最新報告指出，由於全球政經局勢風險持續升溫，全球智慧型手機需求出現比原先預期更為疲弱的走勢，全年生產數量衰退幅度恐將從原先預期的5%擴大至7%，總量恐低於14億支。

據先前TrendForce預估2019年全球智慧型手機生產總量排名，前6席次依序為三星、華為、蘋果、OPPO、小米以及Vivo。然而，受到中美貿易談判僵局及需求減緩的影響，今年智慧型手機排名，三星仍坐穩第一，蘋果與華為將進入排名拉鋸。

TrendForce表示，以全年生產總量來看，由於華為手機出貨恐受到禁令衝擊，過往其主要海外銷售市場為歐洲與南美洲，而競爭者三星同樣在這些區域市場深耕布局，預期將是直接受惠者，因此，TrendForce上修三星今年生產總量回到3億支以上水位，上調幅度有機會大於5%。

反觀蘋果同樣受貿易爭端影響，蘋果今年在中國市場的銷售表現將受衝擊，預估iPhone在中國的市占率將由原先預估的7%下調至5%，今年生產總量將由原先預估的1.9億支下修至1.83億支。

TrendForce說，華為在嚴峻的市場氛圍下，加上提早預期美國禁運可能，已預先建立庫存並緊急作出生產應變計畫。TrendForce預估下半年華為仍將持續受惠中國國內市場的需求挹注，減緩國外市場所受到的影響，全年生產總數預計將較年初預估值下修。

而觀察中國品牌的小米、OPPO及Vivo，TrendForce認為，雖然因為華為在國內聲勢抬頭，銷售恐遭受波及，不過，三大品牌在東南亞、印度市場銷售皆有收獲，全年生產總量可望較2018年持平。（編輯：郭萍英）1080611