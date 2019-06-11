台塑看好美國廠今年獲利 盼貿易戰快落幕

（中央社記者韋樞台北11日電）台塑公司今天股東會順利舉行，董事長林健男表示，他非常看好台塑美國廠今年稅前獲利將超過去年的10億美元，主要受惠於企業所得稅的減免及德州廠擴建，下半年產能陸續開出。

台塑公司下午舉行股東常會，順利通過各項議案，每股配發現金股利新台幣5.8元。

林健男會後告訴媒體，台塑公司前幾年已規劃擴大美國德州廠的生產規模，同時發揮頁岩氣的低成本優勢，德州廠正進行年產120萬公噸乙烯的乙烷裂解廠、40萬公噸低密度聚乙烯(LDPE)和25萬公噸聚丙烯(PP)等擴建工程，其中LDPE廠和乙烷裂解廠從今年第2季起陸續完工投產，未來會挹注獲利。

林健男表示，由於外在環境變化太快，估計今年下半年石化業景氣比上半年好不到哪裡去，希望美中貿易戰快點落幕，否則會拖累整體市場景氣，台塑公司無法預測貿易戰的結果，唯一能做的是凝聚同仁士氣，團結一致，強化人工智慧改善作業環境、降低成本，畢竟現在馬步蹲得愈低，未來反彈幅度會更大。

林健男指出，台塑公司看好今年台塑美國公司的稅前獲利會超過去年的10億美元，主要是美國的企業所得稅率從過去的35%降到20%，且德州廠擴建工程陸續從下半年開出。

但對於台灣景氣部分，林健男話鋒一轉指出，產業界高度期待政府積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)」、「區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」，並與主要貿易夥伴洽簽FTA，協助化解台灣產業在全球所遭受不平等關稅貿易障礙。

他強調，CPTPP及RCEP分別占台灣貿易總額的25%及59%，因台灣都被排除在外，非常不利產業的競爭與發展，令人擔憂；且台灣年出口金額高達3300億美元，占GDP比重逾6成，但簽訂自由貿易協定(FTA)國家卻很少。目前台灣每出口100美元可享有關稅優惠的「FTA覆蓋率」只有9.7%，遠不如日本23%、韓國64%，和新加坡的77%，希望政府能多幫產業界拓展有利環境。（編輯：趙蔚蘭）1080611