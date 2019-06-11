新加坡商登台搶市 5大電信新資費讓利迎戰

（中央社記者江明晏台北11日電）來自新加坡的星圓通訊主打「不綁約、客製化」方案，將在18日登台搶市，國內5大電信業者近期分頭加碼優惠，「讓利」推出新資費方案，不讓外來業者專美於前。

來自新加坡的星圓通訊已申請第二類電信業務執照，傳中華電信將提供網路合作，主打「不綁約、客製化」方案，計畫在6月18日舉辦記者會並宣布資費方案。

不讓外來業者專美於前，5大電信業者近期分頭推出新資費方案，中華電信今天宣布加碼青春無敵學生方案，原先月付新台幣488元即享上網吃到飽、國際漫遊一天只要98元起，「月付488元+100元」，即享上網吃到飽、最大網內免費講，可搭配購機；「月付588元+100元」，加碼送KKBOX與市話分鐘數。

遠傳網路門市推出申辦單門號499飆網吃到飽，網內每通前5分鐘免費，除贈千元禮券外，再加碼網外2640分鐘。台灣大瞄準社會新鮮人，主打高資費購機吃到飽方案，舉例來說月付999元，綁約30個月，iPhone 7 32GB購機2000元有找。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，根據最新資費申辦分析數據顯示，目前單辦門號申辦占比約為55%，搭手機或其他商品申辦的比例為45%。台灣之星在2017年開始與Yahoo奇摩合作後推出超贈點資費方案後，申辦量大幅成長約10%以上，每年也為Yahoo奇摩挹注數千萬元的營收業績，共創雙贏。台灣之星因此再度攜手推出升級版「Yahoo奇摩購物金資費」方案，相較搭手機，購物金資費方案的補貼金比起來更多。

亞太電信日前宣布推出4G上網吃到飽不限速、每月299元方案，申辦時間自即日起至6月30日止，限定攜碼用戶申辦，單門號12期。除了4G上網吃到飽、網內互打免費之外，網外及市話還送299分鐘。

台灣手機市場大約還有6成的電信綁約比例，近期因為資費低價競爭、補貼下滑、換機週期拉長等因素，空機市場有逐漸升高的比例，也因此星圓通訊瞄準「不綁約」切入台灣市場。

不過，台灣電信市場陷入長期低價競爭，星圓通訊加入是否會再度掀起風暴，中華電與星圓通訊合作是打什麼算盤，產業人士對中央社記者表示，星圓通訊在數位門市方面有厲害之處，國外的經驗台灣可以借鏡，應不至於會對台灣電信市場有破壞性影響，反能提供「不綁約」等彈性、方便方案，吃到一些過去忽略的市場。（編輯：郭萍英）1080611