美股震盪小跌 法人：台股蓄勢挑戰季線

（中央社記者張建中台北12日電）美股震盪走低，道瓊指數終場收小跌14.17點，法人認為，台股籌碼呈現中性偏多格局，外資期現貨同步作多，指數不排除挑戰10663點季線。

隨著投資人對美國和墨西哥達成協議的興奮消退，注意力轉向美中貿易關係緊張，美股震盪收低，道瓊工業指數跌14.17點，跌幅0.05%，以26048.51點作收；標準普爾500指數跌1.01點，跌幅0.03%，收在2885.72點；那斯達克指數跌0.6點，跌幅0.01%，收7822.57點。

台股昨天漲41.29點，收在10607.76點，成交值新台幣1219.55億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣74.16億元。

國內外產業訊息方面，鴻海新設經營委員會塑造新的經營模式，領導鴻海集團。法人認為，有助推動鴻海集團未來共識決策模式。

鴻海經營委員會成員之一的鴻海S次集團總經理劉揚偉表示，未來景氣將是鴻海集團面臨的主要挑戰，在美國投資會按照計畫進行。

台塑董事長林健男看好台塑美國廠今年獲利表現可望優於去年水準，主要受惠企業所得稅減免及德州廠擴建，下半年產能陸續開出。

股王大立光、緯創資通與聯電股東常會12日登場，美中貿易戰的影響與應變措施，及下半年景氣展望都將是股東關注焦點。

光學鏡頭廠玉晶光4月稅後淨利新台幣3551萬元，每股純益0.35元，單月獲利超越第1季整季的0.05元，但較去年同期衰退60%。

宏達電推出兩款新機HTC U19e及HTC Desire 19+，瞄準萬元上下的主力市場，並預告明年會推出5G手機。（編輯：楊玫寧）1080612