美中貿易戰 徐旭東：樂觀來看有利於運輸業

（中央社記者韋樞台北13日電）裕民航運董事長徐旭東今天在股東會後表示，美中貿易戰不見得都是壞的影響，中國有可能因此加強基礎建設、強化一帶一路政策，樂觀來看，有利於運輸業。

裕民航運今天舉行股東會，會中順利通過各項議案，每股配發現金股利新台幣1.8元；會中同時選舉新任8席董事，包括徐旭東、董建成、徐旭平、張才雄、李坤炎、徐國安、王書吉、李冠軍及包括中技社董事長潘文炎、寶德能源董事長朱少華、台北大學教授劉崇堅等3位獨立董事。

徐旭東在股東會後告訴媒體，從中國的角度來看貿易戰問題，反而可能會感謝川普因為貿易戰而刺激中國加強一帶一路及大陸內需的經濟建設，所以貿易戰不見得都是壞的影響；畢竟中國大陸有13億人口的市場是美國難以披敵，只是雙方聚焦的科技戰是敏感的項目，目前看來太過激進，所以美國對大陸電信商華為所採取的行動也略微緩和下來，世界就是在此情況下演變，台灣就跟著時代走就好。

徐旭東認為，中國若強化一帶一路政策有利於運輸業，畢竟中國大陸要買美國以外的商品或是中國商品出口到中東和非洲等地，也會利於運輸業，只是過程中難免要調整，但樂觀來看，各項供給和需求都會增長。

裕民航運總經理王書吉表示，貿易戰最後會有所折衷愈來愈趨緩，但科技戰卻事涉國家主權，美中雙方都不會讓步；畢竟中國大陸有很多基礎建設在進行，還會藉由一帶一路政策涉及週邊國家，所以美國才會啟動「印太戰略」來圍堵中國，但這兩大戰略所涵蓋的國家地區難免會有重疊，在兩大戰略競爭之下，自然得端出牛肉給這些關鍵的重疊國家和地區。

至於香港近日因「反送中」事件所發動的遊行和罷工事件，讓香港社會相當動盪，徐旭東則避而不談，認為這不是他能回答的問題。（編輯：林孟汝）1080613