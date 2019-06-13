徐旭東：下半年景氣溫和成長 伺機訂新船

（中央社記者韋樞台北13日電）裕民航運董事長徐旭東今天在股東會後表示，台灣下半年景氣看來「溫和成長」；對航運界來說，不符環保要求的老船會逐漸淘汰，裕民所屬大都是新船，但未來仍會伺機訂新船。

徐旭東認為今年下半年台灣景氣屬溫和成長，而且新任的各縣市首長都「動起來」了，整體台灣要拚經濟就得要更開放一點，如今已有不少國際級的大公司如google等在台灣設點，就是看中台灣教育普及，人才較多，很容易協助這些大公司從事電子商務，這是非常好的事情。

裕民航運總經理王書吉也看好下半年航運界景氣不會太差，會比上半年好一些，要不是美中貿易戰再起與英國脫歐等問題，其實航運界景氣原先預估是會更好的。

王書吉說，除了大陸的一帶一路戰略對周邊國家帶來基礎建設的影響會升溫航運業景氣外，其他煤礦、鐵礦和農作物不會物換星移到他地，還是會有運輸的需求。

裕民航運持續更換新型環保船型，增加船隊競爭力。自2012年以來，已淘汰19艘老船，並加入32艘高效能環保新船。目前自營散裝船隊平均年齡約5.3年，低於全球散裝船隊平均年齡約9.8年，裕民船隊總數達47艘。

徐旭東表示，老船不符合環保要求，未來進入各國港口會愈來愈困難，勢必會加速淘汰，所幸裕民的船都是符合最新的環保要求，未來還是要看時機下訂新船，目前得知各大型造船廠的新船訂單很滿，甚至都排到2022年之後才能交船。

裕民今年已新交1艘Kamsarmax型散裝貨輪，明年再新交2艘使用低硫油和液化天然氣（LNG）雙燃料動力的32.5萬超大型礦砂船（VLOC）；2018年已售出2艘8萬噸巴拿馬極限型船舶「裕樸輪」和「裕慎輪」，並新交1艘8萬2000噸巴拿馬極限型船舶「裕誠輪」。

徐旭東指出，大型船舶未來使用LNG是符合環保趨勢，但要看是航行哪條航線，畢竟不是每個港口都能供應LNG燃料；王書吉表示，未來還要再3年才能讓船舶LNG供應更普及。（編輯：蘇志宗）1080613