大立光切入混合鏡片 開啟光學產業新賽局

（中央社記者韓婷婷台北16日電）全球手機鏡頭霸主大立光執行長林恩平在股東會後一句「不排斥做玻璃加塑膠鏡頭」，掀起了產業界極大的話題，也讓玻璃加塑膠（G+P）的混合鏡片開啟光學產業新賽局的契機。

過去2年堅持，「看不到模造玻璃在手機上優勢」的林恩平，此次釋出「不排除做G+P鏡頭」的確令外界有些訝異，雖然他強調大立光採用的是一般玻璃並非模造玻璃，但仍為G+P的混合鏡片新方案帶來新的想像空間，同時也振奮了投入G+P方案多年鍥而不捨的亞光。

儘管G+P新世代手機目前還言之過早，且未來量產上的良率是否遇到瓶頸都還是未知數，且林恩平認為，理論上只要業者在自動對焦（AF）的設計上重新修改，就能解決溫飄的問題，但光學最有趣也是最難的就在於變數太多，後續還有種種的問題仍待業者一一去克服，但既然塑膠鏡頭的霸主大立光都願意轉向，有了開始就存在希望與空間，林恩平的一句話等於是為光產業新賽局鳴槍，也意謂著光學產業走到新的轉折點。

「拍照效果」顯然是智慧型手機永無止境的賽局，同時也扮演勝負重要的關鍵，「雙鏡頭」已不夠看，「高倍數光學變焦、超廣角、影像更立體真實」等等更趨近單眼相機效果的鏡頭成為新世代手機鏡頭追逐的新趨勢。

隨著要求越來越高，後置鏡頭的發展除了朝向多顆外，為了滿足高畫素、大光圈及高倍數光學變焦等規格提升，鏡頭片數也一路從5P（5片塑膠片）堆疊一路進升到6P、7P甚至8P也已進入設計測試階段。

但為了解決多片數造成高度過高導致鏡頭突出的問題，已有廠商開始導入潛望式鏡頭（將鏡頭躺著放），潛望式鏡頭雖然解決高度問題，但由於距離較長推進過程容易產生熱，塑膠片在熱脹冷縮的變化下容易焦距飄動影響自動對焦，為了降低業界所稱的溫飄問題，已有手機業者開始嚐試改用G+P的設計，在原先的塑膠鏡片上「加一片玻璃鏡片」成為業者最新解決方案之一。

林恩平在12日的股東會上證實，已配合客戶開發G+P潛望式鏡頭產品，目前正在進行測試。

亞光董事長賴以仁則看好明年可望是G+P手機鏡頭起飛年，隨著全屏幕手機及手機照相功能提升，亞光近年來持續與大陸品牌手機廠合作開發，針對手機廠需求設計G+P潛望式鏡頭，除鏡頭外連同模組一併組裝，加上亞光投入非球面模造玻璃多年，掌握上游材料技術，賴以仁對亞光搶攻G+P手機鏡頭市場深具信心。（編輯：趙蔚蘭）1080616