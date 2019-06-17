TPK：退出日本顯示器JDI公司投資案

（中央社記者韋樞台北17日電）TPK-KY宸鴻科技4月發布將攜手富邦和嘉實科技等投資日本顯示器JDI公司，但今早發布重大訊息決定不再投資。TPK表示，主要是大環境變化不適合再投資，詳細內容因保密協定無法透露。

TPK-KY宸鴻科技4月12日發布訊息，宸鴻與Suwa Investment Holdings LLC簽意向書，對Suwa的出資上限預計為2.3億美元，占Suwa股權41.8%；同時擬透過Suwa參與日本顯示器公司（Japan Display Inc. ）私募增資。

TPK宸鴻原準備攜手富邦、嘉實科技投資管理有限公司組台中聯盟，透過Suwa間接取得日本顯示器公司（JDI）約49.82%股權，盼藉此擴大在汽車面板市場滲透率。

但TPK宸鴻今早發布重大訊息決定退出這項投資。TPK宸鴻表示，從4月至今，國際大環境變化快速，面板產業的環境跟著變，公司經過審慎評估，認為不適合再投資，因此決定退出。

TPK宸鴻指出，由於TPK宸鴻和Suwa之間簽有保密協定，內容無法透露；對於外界認為可能是JDI債務過大而不投資，亦不評論與證實。

TPK宸鴻說，今年5月分股東會時，董事長江朝瑞曾告訴媒體，TPK宸鴻投資JDI案還在評估，沒有明確的時間表，如果不適合投資的話，也不能勉強下去。（編輯：林沂鋒）1080617