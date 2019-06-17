手搖飲咖啡大受歡迎 今年飲料店商機估破千億

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）飲料業營業額去年達到新台幣962億元，經濟部統計處分析，飲料業展店速度快、口味推陳出新，加上外送APP進入市場，都帶動飲料店發展，預估全年有望突破1000億元。

台灣處處都有手搖飲料店的蹤影，統計處今天公布產業經濟統計簡訊，飲料業營業額自民國94年以來逐年攀升，在去年達到962億元，平均每年成長8.9%。今年前4月營業額為322億元，續增4.8%，統計處預期全年可望突破1000億元。

統計處發言人王淑娟分析，手搖飲及咖啡店展店速度快，業者積極研發飲品口味，加上行動裝置普以及外送APP進入市場，提升訂購及付款便利性，均帶動飲料業發展。

截至今年3月底，台灣飲料店數達2萬2482家，以冰果店及冷熱飲店占8成，共1萬8148家，其次為咖啡館3403家，占15.1%，而茶藝館有304家，飲酒店共627家。

若以區域觀察，飲料店7成集中於六都，冰果店及冷熱飲店以高雄市、台南市及台中市占比較高，推估與南部天氣較熱有關；而咖啡館、茶藝館及飲酒店則以台北市占比最高，各占25.5%、34.5%、33.7%。

觀察飲料店展店狀況，截至今年4月底，十大飲料店共3908家，以清心福全市占最高，共有930家店，五十嵐以533家居次，而星巴克460家門市排名第3，其他依序則為85度C、路易莎咖啡、COCO、大苑子、茶湯會、一芳水果茶以及Cama。

至於展店速度，以路易莎咖啡、一芳水果茶展店步調較快，相較2017年底，路易莎咖啡增加120家門市、成長37.6%，一芳水果茶展店66家、成長56.9%。

不過，飲料店進入門檻較低，加上近年薪資租金調漲，根據統計處調查顯示，業者認為經營困境有人員流動率高、同業間競爭激烈、營業成本上升；調查也顯示，為了提升競爭力，飲料店業者認為未來營運發展計畫有研發新產品、加強食安控管以及降低人事成本。（編輯：鄭雪文）1080617