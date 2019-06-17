台灣之星攜手中嘉 跨足家戶擘劃5G藍圖

（中央社記者江明晏台北17日電）提前規畫5G藍圖，台灣之星今天宣布攜手有線電視系統業者中嘉集團，完備無線與有線網路通訊，正式跨足家戶市場，補齊個人、企業至家戶市場的關鍵一塊拼圖。

台灣之星表示，首波合作結合雙方優勢資源，擴大通路並整合產品銷售，推出「台灣之星門市限定」及「中嘉用戶專屬」優惠。未來台灣之星將與中嘉展開更多元的合作，迎向5G與數位匯流。

5G釋照與頻率競標倒數，台灣之星除了持續重申首波5G頻譜勢在必得，更積極結盟產業夥伴，繼今年攜手網通設備大廠諾基亞NOKIA構建「5G實驗室」，也觀察到5G將帶動數位匯流大幅演進，截至2019年第一季，全台有線電視收視戶達504萬，且家庭對有線電視與家用寬頻上網需求顯著。

台灣之星總經理 賴弦五表示，5G已展現出包括無線高網速與大頻寬等發展優勢，但短波長的特點也促使未來無線與有線網路將產生更多相輔相成的應用場境。為進一步完善5G應用藍圖，台灣之星策略結盟中嘉集團，雙強聯手除了完備無線與有線通訊服務網路，同時台灣之星也藉此機會正式跨足家戶市場，補齊長期以來在個人與企業用戶市場之外的最後一塊拼圖。

此外，他指出，隨著智慧家電、移動終端等家戶場域內的物聯端點快速成長，內容、娛樂、購物與支付等數位匯流應用也預期將再現爆炸性成長；台灣之星此次攜手中嘉，即盼能以通訊網路做為數位匯流的基石，為消費者創建數位生活。

台灣之星營收連3年雙位數成長，面對「499之亂」仍達成2018年稅息前折舊攤銷前（EBITDA）全年轉正。

中嘉也洞悉5G行動上網的到來使得影音串流OTT業者來勢洶洶，未來手機與有線電視系統可預期將有更多內容相互整合。中嘉集團執行長揭朝華表示，中嘉除了加速在軟、硬體上進行投資，也積極尋找長期的策略聯盟夥伴，看準台灣之星的成長爆發力、營運效能與迎向5G時代的潛力，中嘉相信透過雙方締結合作，將能發揮1+1大於2的優勢。（編輯：李信寬）1080617