因應新訂單 儒鴻擬在越南以外再擴新廠增產

（中央社記者韋樞台北18日電）紡織股王儒鴻今天舉行股東常會，董事長洪鎮海表示，美中貿易戰使得部分紡織廠轉向東南亞，儒鴻仍持續擴大成衣產能，預計7月赴東南亞考察，但擴廠地點將不會在越南。

儒鴻今天股東常會也通過每股配發現金股利新台幣11元。

洪鎮海早先曾表示今年儒鴻的獲利成長來自於新客戶及品牌供應鏈垂直整合效益，估計第2季邁大步，第3季邁小步，第4季邁最大步，他目前對此仍持相同看法。主要是今年新客戶下單順利，舊有客戶下單量比先前稍微少一些，但這種情形並非僅見於儒鴻，而是紡織業的變化都很大，未來有可能下單速度慢，但布廠和成衣廠的的反應速度要快。

對於貿易戰影響紡織業，洪鎮海指出，台灣紡織業要靠中國大陸轉單不能說沒有，但畢竟量有限，有可能轉單到東南亞國家、斯里蘭卡或土耳其等國。

因此儒鴻決定持續擴展新成衣廠，洪鎮海說，地點可能將落腳在越南以外的東南亞地區。

他分析，明年新舊客戶已經談好的訂單，如果沒有新設廠，將不夠支應產能；儒鴻的布廠在越南，接下來新成衣廠在東南亞其他地區，彼此銜接時間差不到1天，估計總共興建120條產線，第1期先建60條產線，120條產線完成後，每個月可增加250萬件到300萬件成衣，基本布料用量達300萬碼，約80萬到90萬公斤的布。

他說，目前儒鴻在越南胡志明市和柬埔寨金邊有成衣生產據點共17間工廠，包括越南仁澤廠、展鵬廠、美春廠、隆安廠、柬埔寨金邊廠等，每個月自產約520萬件，外包每個月產能約480萬件，合計約1000萬件，未來投資新成衣廠後，可以提高自有產能，但並不會減少外包量。

他估計儒鴻今年整體營運比重有32%到34%來自大型通路商，66%到68%來自品牌商，明年預計品牌比重會拉高到70%，通路會占到30%。儒鴻的品牌主力客戶NIKE、LULULEMON、UA等，今年還是以NIKE多一點，占比約1成，明年可能會增長至13%；LULULEMON今年訂單量比去年成長20%，明年還會繼續成長。

至於UA今年第4季就會有所成長，UA辛苦將近兩年，未來將會縮減供應商，而且會縮減不少，供應商整合的效益明年會更大，儒鴻可望受惠。（編輯：李信寬）1080618