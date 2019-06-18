港人移居台灣潮 建商：近來看房人數變多

（中央社記者韋樞台北18日電）「送中」議題加深香港居民對未來的憂慮，業者觀察，台灣已成港人的熱門的移民地，近來來台看房人數變多。房仲業者也說，有港人選擇一樓店面或小型透天厝方便做生意，有意落地生根。

香港「反送中」延燒，今天召開股東會的力麒董事長郭淑珍也觀察到港人來台看房人數變多，他們所喜歡的房子多為50坪到60坪的中等大房屋。

郭淑珍告訴中央社記者，對於香港人來說，台灣的房價只有香港的一半不到，環境舒適、語言方便，房屋面積也比香港的住家大得多，另有一些香港客人會買1樓房屋來做生意用，相對穩定，估計這類香港客戶愈來愈多。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐也表示，近年台灣房屋各店接觸到的港人移居台灣置產需求，多半以都會區為主，其中交通方便離機場近的桃園，房價親民成為首選；若工作屬國際性，且財務條件佳的香港人，仍會選台北市，其次新北市，選擇產品也多以25坪至35坪的2房為主。

張旭嵐指出，也有不少有理想、年輕的創業族偏好定居台中和台南，對於這些不排斥在全新地方落地生根的年輕人而言，除了考量店租成本低，在外國人較少的南部，香港的異國身分還能成為做生意的亮點。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，從2014年香港雨傘革命之後陸續都有港人來台購屋，若是選擇來台灣落地生根的港人，多會選擇在雙北市購置30餘坪2到3房、近捷運站的房屋；還有工作在香港者，可能會選擇在桃園落腳，以便來往港台兩地。

徐佳馨指出，過去也發現不少港人甚至喜歡到台中或台南選擇老社區的小型透天厝，價格不高，經過整理之後可當成民宿或做小生意之處，逐漸融入當地文化。

因應港人喜歡來台慢活、吃美食，力麒旗下的力麗觀光開發所標下「烏石漁港北休閒專用區BOT及遊艇泊區OT案」後，正積極規劃此區為海洋觀光商圈。力麗觀光董事長蔡宗易表示，此區經規劃將成立兩家飯店，預計明年起陸續營運。

蔡宗易指出，在此專案中，力麗觀光開發還代管遊艇碼頭，並與宇岳公司合作，遊艇可出海賞鯨豚、海釣等海上活動，力麗觀光本身還要購進10艘遊艇供自家俱樂部使用。

據港府保安局統計，來台求學、工作、依親、辦理投資移民手續居留台灣超過六個月的香港人，從10年前約2400人，增加至5000、6000人，顯示香港人選擇移民台灣的比例顯著提升。（編輯：楊凱翔/林孟汝）1080618