台廠首創磁控膠囊內視鏡 目標搶攻3成市占

（中央社記者韓婷婷台北18日電）光群雷轉投資群曜醫電成功研發全球首創的磁控上消化道膠囊式內視鏡，獲食藥署核准通過上市，光群雷董事長郭維武表示，免麻醉、一次性使用是最大優勢，目標3年內搶攻3成市占率。

群曜今天舉行記者會宣布自行研發磁控上消化道內視鏡，獲台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准上市，為全球首創「有線磁控」內視鏡。

郭維武表示，這顆大小如魚肝油膠囊的上消化道內視鏡，檢查範圍可涵蓋食道、胃、十二指腸等上消化道，是光群雷旗下群曜醫電「十數年磨一劍」的代表作，2003年投入研發至今，花了16年時間終於在6月5日獲TFDA核准上市，預定6月20日取證，屬於二類醫材，預計最快於今年9月15日在各大醫院及診所正式上市。

台灣電子業轉向發展醫療器材並不如想像中容易，除了技術、資金外，更要有絕對的毅力跟決心；談到產品的開發心路歷程，郭維武不諱言，長達16年的過程當中面臨層層關卡與障礙，先是有國際大廠在醫學領域的壟斷，接著是功能上無法勝出，直到後來才從醫病關係端的需求找到切入的利基點。

郭維武表示，群曜醫電開發出這款全球首創的產品，將內視鏡做成有線的膠囊大小方便吞入，然後透過磁力隔空控制膠囊在食道和胃的攝影方向，檢查結束之後再輕拉出來，能化解傳統內視鏡體積粗大、需要麻醉、使用不適、重複使用造成傳染等問題。

根據統計，台灣每年接受上消化道內視鏡檢查約有100萬人次，郭維武指出，群曜醫電研發的磁控膠囊內視鏡除了開發既有的醫療群體外，也瞄準高端健檢及腸胃病患後續追蹤等醫療群眾。目標是產品上市3年後市占率達30%，另外因恐懼傳統型而不願進行檢查的民眾，亦是潛在的醫療檢查消費市場。

郭維武透露，初步規劃目標價格約新台幣9000元，預計1萬顆就可跨越損益兩平門檻。除了台灣市場外也正積極布局中國大陸、歐美及其他國家醫療市場，目前已於江蘇無錫高新區設廠，並和北京大學、吉林大學等指標性大學醫學部附屬醫院，進行人體實驗，希望在1至2年內上市，歐美市場也希望2年後可以上市。（編輯：張均懋）1080618