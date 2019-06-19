台股上逢均線反壓 法人估短線區間整理

（中央社記者吳家豪台北19日電）20國集團（G20）川習會確定成局，投資人看好美中貿易談判前景，激勵美股道瓊指數勁揚353點；法人表示，台股回測10日線後反彈，但上逢均線反壓，預期短線將維持區間整理。

美股道瓊工業指數終場勁揚353.01點，漲幅1.35%，收在26465.54點；標準普爾500指數上漲28.08點，漲幅0.97%，收在2917.75點；以科技股為主的那斯達克綜合指數攀揚108.86點，漲幅1.39%，收在7953.88點。

在美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議前夕，台股昨天觀望氣氛濃厚，早盤一度翻黑，隨後維持平盤之上，終場收在10566.74點，上漲36.2點，漲幅0.34%，成交值新台幣800.86億元。

在產業訊息方面，全球自行車龍頭、以捷安特品牌聞名的巨大集團董事長杜綉珍在位於台中的總部接受彭博訪問時說，去年就注意到中國製造和向全球供應的時代已經結束。巨大集團目前在台灣和荷蘭都各有一座工廠，在中國還有5座工廠；台灣廠將實行兩班制，以便消化轉移過來的訂單。

法人指出，台股回測10日均線後反彈，上檔仍有均線反壓，日指標高檔轉弱態勢未變且量能偏低；但大盤月線轉揚與下方半年線具支撐，短線大盤可望在季線與半年線間區間整理。（編輯：楊玫寧）1080619