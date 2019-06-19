中鋼股東會改選 翁朝棟可望續任

（中央社記者韋樞台北19日電）中鋼公司今天舉行股東會，會中將進行董事改選，董事長翁朝棟原本今年屆齡退休，中鋼高層透露，翁朝棟和總經理林弘男經營績效優異，可望續任，結果將在董事會後明朗。

中鋼高層透露，今天股東會後將舉行董事會，預期「平穩順利」，經營高層沒有太大改變。

翁朝棟今早在股東會中表示，美中貿易摩擦造成國際經濟震盪，雖然對短期金融市場及出口造成不利影響，但對台灣並非全數負面影響，是危機也是轉機。一方面，在銷美25%關稅及大陸經商環境不確定性高的影響下，轉單效應及台商回流確實存在，例如汽車零組件業北美訂單累計年增6.69%(有利汽車鋼材的需求)；另外伺服器、路由器等廠商也陸續回台增設產線(有利塗鍍產品的需求)。

截至今年6月2日，依經濟部投資台灣事務所統計，目前台商回台通過審查的有66家，累計投資金額超過新台幣3300億元，預估上看金額可突破5000億元，回台廠商的廠房建設亦可帶動建材鋼料需求。

由於美國總統川普發布可望在20國高峰會議(G20)中與中國國家主席習近平會晤協商貿易問題，美股因此大漲。翁朝棟認為，若美中貿易爭端能儘快結束，消除不確定因素，企業營運與投資活動將可恢復正常，加上轉單效應、今年下半年前瞻計劃預算與基礎工程的執行，以及台商回流等因素，第3季鋼市雖處低檔，但預期今年第4季景氣應可開始好轉，將帶動鋼鐵需求。

翁朝棟也明列中鋼公司6項具體做法積極布局提升競爭力，包括「設備總體檢汰舊換新，提升生產效率與環保效能」、「研發先進加值產品，提升產業競爭力」、「打造智能產銷，邁向精緻鋼廠」、「動態智慧開盤，貼近市場變化」、「提升工程自主能力，增進集團經營綜效」、「推動產業服務團，建構高值產業鏈」。（編輯：鄭雪文）1080619