接任台糖董事長 陳昭義：不能賤賣土地

台糖19日舉行董事長交接典禮，在經濟部政務次長曾文生（中）監交下，曾擔任4年台糖董事長的陳昭義（右）從卸任董事長黃育徵（左）手中接過印信，再次出任台糖董事長。中央社記者張榮祥台南攝 108年6月19日

（中央社記者張榮祥台南19日電）台糖董事長今天交接，曾擔任4年台糖董事長的陳昭義回鍋，他說，台商回流熱烈，台糖將思考如何提供協助，但不能賤賣土地。

在經濟部政務次長曾文生的監交下，陳昭義今天在台南市台糖總公司從卸任董事長黃育徵手上接過印信，再次出任台糖董事長。

陳昭義表示，對台糖有很多願景，主要是追求經營績效、活化資產、及培育延攬人才。

他說，台糖是事業單位，一定要追求績效，才能對股東有交代，也讓台糖同仁享受成果；台糖是大地主，土地這麼多，這些不只是台糖的資產，也是國家的資產，必須時要尋求和外界結盟。

他表示，台商回流熱烈，產業園區土地需求非常大，台糖將思考如何提供協助，但不能賤賣土地，一定依合理合法的程序範圍辦理。另外，台糖也能在長照方面扮演積極角色，創造國家、社會及人民三贏。

曾文生則說，台糖是有歷史的公司，營業範圍很廣，也做了多次轉型改變，在土地資產更推出「只租不售」的原則；台糖在養殖上也有很多人才及經驗，若適當擴展及商品化，對台糖是有效益的，對台灣畜牧業也有貢獻。

曾文生表示，台糖需配合國家政府及經濟部，讓台糖龐大土地資產發揮效益，有效運用，積極努力扮演產業角色，讓台糖繼續往前走。（編輯：黃世雅）1080619