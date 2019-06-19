世創降營運目標 矽晶圓廠：美中貿易戰是關鍵

（中央社記者張建中新竹19日電）德國半導體矽晶圓廠世創（Siltronic）調降全年營運目標，國內矽晶圓廠環球晶與台勝科一致認為，美中貿易戰後續發展，將是牽動矽晶圓後市的關鍵。

受大客戶大幅減少下半年訂單影響，世創預期，第2季營收將遠低於第1季，第3季營收又可能進一步下滑，全年營收恐將年減10%至15%，下滑幅度高於先前預期的5%至10%水準。

台勝科表示，過去2年半導體矽晶圓市場連續8季榮景，為矽晶圓產業史上首見，產業景氣進行調整修正合理；尤其，美中貿易戰升溫，估計客戶調整庫存恐須3季時間。

今年營運可能於第3季落底；不過，台勝科指出，目前終端產品庫存水位低，一旦美中貿易戰情勢有所轉變，終端市場開始儲備庫存，將帶動整體供應鏈需求快速升溫，產業景氣也將隨著翻揚。

環球晶表示，半導體業界原先預期景氣可望於第2季落底，下半年景氣應可復甦，只是美中貿易戰升溫，大環境不確定因素升高，產業鏈更趨觀望，為第3季產業景氣復甦添增變數。

不過，業界依然普遍認為終端市場需求仍會存在，環球晶指出，美中貿易戰後續發展，將是左右矽晶圓後市的關鍵。

環球晶表示，雖然公司營運無法避免受到大環境影響，但有高達80%的業績是來自客戶長約訂單，將有助減緩市場波動對營運造成的影響，表現應可相對同業穩定。

美國總統川普在推特發文，提到他與中國國家主席習近平通話愉快，兩人將在20國集團（G20）峰會期間舉行「廣泛會談」，美中貿易緊張降溫，激勵美股道瓊指數大漲353點，台股今天盤中也漲百餘點。

台勝科與環球晶股價同步走高，不受世創調降營運目標影響；其中，台勝科盤中股價一度達新台幣114.5元，漲6.5元，漲幅逾6%；環球晶股價也一度達311.5元，漲8.5元，漲幅約2.8%。（編輯：蘇志宗）1080619