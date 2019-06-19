中鋼：貿易戰結果難料 鋼鐵業當自強

（中央社記者韋樞台北19日電）中鋼公司董事長翁朝棟表示，美中兩國領袖將於G20會議中會晤，但難料雙方是否達成結論，鋼鐵業當自強，若雙方能和緩，將有助第3季鋼市好轉，第4季旺季表現更好。

中鋼公司今天股東會，由於議案多，加上小股東輪番發言，議事到中午才結束，會中順利通過每股配發現金股利新台幣1元；同時通過11席董事改選，新任董事包括翁朝棟、曾文生、吳豐盛、林弘男、王錫欽、翁政義、楊岳崑、陳春生，3席獨董包括張學斌、洪敏雄、高蘭芬；預計下午舉行董事會選舉董事長。

翁朝棟表示，美中雙方領袖預計在G20會議會晤，彼此見面就是好事；雖然無法預料會不會有結論，但鋼鐵業能做的就是自立自強，由中鋼一起來協助鋼鐵下游客戶改善製程、提升品質、轉型創新才有價值，中鋼絕不會獨自好，放任下游一片哀號。

翁朝棟指出，若美中領袖會談氣氛不差或是有結論，可望佳惠鋼鐵業第3季的淡季，同時對旺季的第4季更好，讓悶了半年的鋼鐵市場有機會一吐悶氣。

中鋼執行副總經理王錫欽表示，中鋼目前全年銷售汽車用鋼料約60萬公噸，今年預估可增加到80萬公噸，約占中鋼全年鋼料銷售的10%，雖然台灣汽車市場規模不大，但有很多零組件外銷北美、墨西哥、東南亞等地，全球汽車市場仍有成長，自然有助中鋼汽車用鋼料銷售。

至於中鋼進行多年的高品級鋼料產銷，王錫欽指出，中鋼已開發出更低鐵損、更高磁通、更高強度電動車驅動馬達用薄尺寸電磁鋼片，成功引領電動車大廠的使用及規格制定，使得中鋼成為各大廠唯一的電磁鋼片供應商。

王錫欽舉例，中鋼早先打入特斯拉TESLA MODEL 3馬達芯電磁鋼片供應鏈的是0.25mm厚度的電磁鋼片，MODEL S和X用的是0.35mm厚度的電磁鋼片，中鋼已成功打入德國VW和AUDI汽車大廠的電動車馬達芯供應鏈，他們要求的是0.27mm到0.3mm厚度的電磁鋼片，目前美國GM車廠也正在洽談中；中鋼也已成功製造出最薄0.15mm電磁鋼片。

王錫欽說，全球各大車廠發展電動車方向明確，但電動車的數量不夠多，目前中鋼1年電磁鋼片產量約3萬公噸，未來增產潛力無窮。（編輯：鄭雪文）1080619