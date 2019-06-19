翁朝棟續任中鋼董事長 將整合業界創建通路

（中央社記者韋樞台北19日電）中鋼公司下午舉行董事會，順利推選原董事長翁朝棟續任。翁朝棟表示，他已結清中鋼從業人員年資，未來以經濟部法人代表續任，未來將以戒慎恐懼的態度，助產業升級創建通路。

中鋼公司今早股東常會改選11席董事，翁朝棟列改選董事之一，由於翁朝棟6月底屆滿65歲，18日已依規定結清中鋼從業人員年資，共39年又4個月；今天他以經濟部法人身分獲董事會推舉續任董事長。

翁朝棟下午在董事會結束後表示，他續任董事長同時兼任台灣區鋼鐵公會理事長，經濟部非常希望他能在未來的任內大力協助台灣鋼鐵業升級、提升產品品質，不再以價格競爭為取向，同時要整合業界的意見，在美國或歐洲地區設立碳鋼的大型通路，大幅拉升台灣鋼鐵產品的競爭力與利潤。

翁朝棟指出，在全球景氣下滑之際，對台灣鋼鐵業是挑戰也是機會，他必須以戒慎恐懼的態度，把每一天做最後一天，做出對中鋼和下游產業界客戶最有利的事。

他舉例，美中貿易戰使得景氣驟變下滑，若是下游客戶都接不到訂單，中鋼怎麼可能獨好，而台灣的大成鋼目前是美國最大的不鏽鋼和鋁製品通路商，通路商掌握很好的資源，能創造不少利潤，但是碳鋼部分缺乏這種通路商，因此政府也希望他身兼中鋼公司董事長和鋼鐵公會理事長的身分能整合鋼鐵界意見，在價格好、利潤佳的區域創立大型通路，拉抬台灣碳鋼相關產品的競爭力和利潤。

中鋼表示，翁朝棟自69年2月到中鋼公司服務起至今年6月底屆滿65歲，依中鋼公司人事管理制度規定，屆滿65歲時應辦理從業人員退休年資結算，因此翁朝棟在6月18日前主動依規定全部結清中鋼公司從業人員的服務年資，自此翁朝棟完全卸除中鋼公司從業人員身分，僅以經濟部法人代表身分獲中鋼公司董事會推舉續任董事長職務。

翁朝棟說，先結清中鋼年資後再以法人代表身分擔任中鋼公司董事長，符合中鋼公司的管理制度，亦代表他之後沒有任何退路，不可能再轉任中鋼子公司擔任職務。

翁朝棟過去曾經歷公共事務處處長、人力資源處處長、行政部門副總經理、中聯資源公司董事長、中鋼住金越南公司董事長、中宇環保公司董事長、中鋼公司總經理等要職。獲經濟部遴派自105年10月26日起擔任中鋼公司第16屆公股代表董事並被推舉為董事長。（編輯：黃國倫）1080619