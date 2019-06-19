外資買超逾179億 加碼金融股台積電

（中央社記者吳家豪台北19日電）台股今天收盤大漲208.6點，外資及陸資買超新台幣179.61億元，買超前10名個股之中，金融股占6席；權值電子股台積電外資終止連4賣，今天買超1.18萬張，排第9名。

G20川習會利多，台股加權指數今天跳空開高，盤中連續突破10600點、10700點，最高來到10778.64點，終場收10775.34點，上漲208.6點，漲幅1.97%，成交值新台幣1408.59億元。自營商買超86.89億元，投信買超9.02億元，外資及陸資買超179.61億元；三大法人合計買超新台幣275.52億元。

今天外資及陸資買超前10名個股均超過1萬張，大舉加碼金融股，其中元大金、新光金分別買超2.68萬張、2.6萬張，搶占前兩名；第一金、永豐金、台新金、合庫金買超張數達1.62萬張、1.21萬張、1.19萬張、1.04萬張，排第5、7、8、10名。

部分電子股也獲外資青睞。因微軟線上商店重新上架販賣華為庫存筆電，帶動華為供應鏈的PCB（印刷電路板）廠欣興今天獲外資買超2.27萬張，排名第3。

24日將除息的晶圓代工廠台積電因美國存託憑證（ADR）週二大漲逾4%，激勵台積電股價今天上揚3.61%、收在244元，一舉越過5日線和月線，外資買超1.18萬張、排名第9，終止連續4個交易日賣超。

國泰證期表示，美中貿易戰有望緩解，股市強彈，市場短線轉為樂觀；3250億美元商品是否課稅將等到7月才有決議，預期6月台股將持續反彈。（編輯：張均懋）1080619