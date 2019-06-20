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東陽股東會通過配息1.7元 看好新能源車塑件商機

最新更新：2019/06/20 10:48

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）東陽今天在台南召開股東會通過每股配息1.7元。東陽總裁吳永祥表示營運會越來越好。東陽看好新能源車關鍵部品塑件商機，投入輕量化技術發展。

展望未來布局，吳永祥表示，未來持續開發新產品，加快歐美、中國的產品認證速度。東陽售後維修市場（AM）產線已自動化、一貫化，可少量多樣混線生產。在原廠委託製造（OEM）方面，發展輕量化新技術、新工法、新產品，專攻兩岸汽車內外裝部品，衝刺新能源車市場。

吳永祥指出，經營團隊持續努力，做好品質，強化競爭力，營運會越來越好。

其中在AM事業布局，東陽表示以台灣為發展重心，供應全球市場，持續優化自動化產線、新產品的模具開發。

另外看好新能源車關鍵部品塑件商機，東陽集團也投入輕量化技術發展。中國大陸轉投資各廠包括一汽富維東陽青島廠、天津廠去年已順利量產，今年開始貢獻獲利。

東陽去年度合併營收新台幣230.06億元，較前年244.52億元減少5.91%，去年度稅後淨利19.26億元，較前年23.41億元減少17.74%，去年每股稅後純益3.26元，低於前年的3.96元。

東陽今年5月自結稅前淨利2.59億元，創同期新高，前5月自結累計稅前淨利10.87億元，每股稅前純益1.93元，較去年成長。（編輯：李信寬）1080620

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