群創：貿易戰不會比金融海嘯慘 需求仍在

（中央社記者潘智義苗栗20日電）群創光電前董事長王志超今天以董事身份在股東會後記者會表示，美中貿易戰衝擊不會比2008年金融海嘯慘，雖然消費者購買力難免下降，但需求並未減少。

王志超說，面板下游主要應用包括手機、筆電、電視、顯示器，這些產品都有剛性需求，即使是2008年金融海嘯那麼慘，但整體需求並未下降。例如筆電受上游零組件中央處理器缺貨影響供給，但終端市場需求仍在；目前手機功能較以往強很多，造成換機期間拉長，但基本需求並未減少。

他分析，美國針對中國輸美產品課徵高關稅，但面板並不內，也沒聽說所有的供應鏈都要一起移出中國才可符合美國要求；現階段看起來，比較可能受關稅影響的是面板下游的電視、顯示器等組裝廠。因此，若下游廠商因應美中貿易戰遷廠，面板廠運送產品給下游廠商的地點將會很分散。

他指出，群創將擴大面板下游電視組裝產品的比重，組裝廠就必須評估美國以外的生產地。不過，仍希望美、中兩國在G20高峰會能取得共識，讓貿易戰儘快落幕。

群創行動產品事業群總經理楊弘文表示，手機面板基本需求未降，今年旺季原可提前，5月訂單應接不暇，但因美中貿易戰波及，未來市場變化仍需觀察。

楊弘文解釋，遭美國制裁的中國通訊大廠華為，就是群創重要客戶之一，華為去年手機出貨2億支，原本預期今年出貨2.8億支，雖然受美中貿易戰衝擊，出貨將會減少，但仍有一定的數量，不必悲觀。（編輯：楊凱翔）1080620