朱立倫赴工商協進會演講 經濟兩岸政策獲肯定

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）前新北市長朱立倫今天赴工商協進會演講，表示會堅持九二共識，做到親美、和中、友日、睦鄰。對此，工商協進會理事長林伯豐對於庶民經濟、兩岸關係表示肯定。

繼高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲到工商協進會演講，工商協進會今天邀請前新北市長朱立倫以「打造台灣經濟的新動力」為題發表演說。

朱立倫演講中指出，在他的領導下，相信能讓華府放心、北京寬心，「會堅持既定立場九二共識，一個民主憲政的中華民國」，要做到親美、和中、友日、睦鄰。他也談到能源問題，並主張「核盡其用」，他說，應以務實角度看待核能，能夠用多久就用多久。

林伯豐會後接受採訪時表示，朱立倫以過去行政經驗說明治國政策，並將庶民經濟、兩岸關係的政策講得明確，對此表示肯定。而過去朱立倫聲量比較小，如果能讓他多說一點，可能會讓更多人看到他的優點。

林伯豐說，朱立倫是務實闡述，九二共識過去模糊一中原則的說法，是事實誰都改不了，不管現在政府認不認同，這都是歷史；「如果能夠創造台灣安全，自己並不在乎什麼樣名稱才重要，現況最重要」。

對於朱立倫演講表現，林伯豐表示，國民黨總統初選還沒結束，不敢打分數，不過，祝福朱立倫能夠心想事成。

未來是否將再邀請其他總統參選人赴工商協進會演講，林伯豐說，願意協助讓台灣能進步的所有候選人都能夠來。

另外，長榮航空在今天下午啟動罷工，林伯豐說，華航、長榮罷工都是由職業工會發起，儘管各有各自主張的權利，也都有遵循所有罷工程序，但還是造成對民眾的傷害。

林伯豐表示，若因為某一小部分人的利益來影響到大部分人，實在不應該，是政府無能，政府應該要拿出果斷、明確的手段來解決此事。（編輯：林興盟）1080620