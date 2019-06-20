對陸鞋靴課反傾銷稅 達芙妮等10家廠商上榜

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）針對自中國大陸進口鞋靴，台灣從今年初開始課徵第三輪反傾銷稅，日前有12家廠商提出具結申請，承諾以較高價格進口，爭取豁免課稅，最終僅2家獲准，包括達芙妮等10家廠商仍得課徵43.46%反傾銷稅，為期5年。

對於廠商遭課徵高額反傾銷稅，關務署認為，廠商未必會將稅負成本上升反映在最終鞋靴售價，也可能自行吸收或改向其他地區進口相同產品。

財政部關務署說，台灣從2007年起開始對自中國進口的紳士鞋、女高跟鞋、馬靴、童靴、涼鞋及休閒鞋等6款鞋靴，加徵反傾銷稅，截至2017年12月12日，總計已課徵兩輪、共10年。

財政部並於今年1月17日課徵第3輪、為期5年的反傾銷稅，至2024年1月16日結束。

至於反傾銷稅率，第3輪除自「揚州寶億製鞋公司」及「香港威富公司」進口的涉案鞋靴，適用10.07%及4.56%的反傾銷稅外，中國其他製造商或出口商進口鞋靴，一律加徵43.46%反傾銷稅。

關務署解釋，每次展開新一輪反傾銷稅課徵，就會開放受影響廠商提出具結申請，若廠商提出的進口價格足以弭平低價傾銷情形，則可排除在反傾銷稅課徵範圍之外，但僅限一次。這次對中國鞋靴課徵第3輪反傾銷稅，共有12家廠商提出具結申請，最終有2家獲准免課，分別為「ECCO SKO A/S」及「賀星國際有限公司」。

關務署說，其餘10家廠商具結申請未通過，主要與提供查驗資料不足有關，其中有2家在上一輪反傾銷稅課徵期間，就屬於課徵對象。另外8家則是在上一輪反傾銷稅課徵期間提出具結申請獲准，可免除課徵，但這一輪則落入課徵範圍，需加徵43.46%反傾銷稅。

申請具結未獲核准廠商名單包括達芙妮投資(集團)有限公司、興昂國際有限公司、Coach Operations Singapore Pte. Ltd.、Coach Services Inc.、裕元行銷有限公司、富珍國際有限公司、俊思管理有限公司、The Rockport Company,LLC、 Skechers Sarl 及Deckers Asia Pacific Limited。 （編輯：林淑媛）1080620