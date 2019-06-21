宏碁銀髮服務grandPad拚損平 最快第4季達陣

（中央社記者吳家豪台北21日電）電腦品牌廠宏碁自建雲與智慧產品事業總經理施宣輝今天說，銀髮服務grandPad今年4、5月的訂閱用戶數年增4.8倍，隨著策略投資人加強推廣，最快今年第4季將損益兩平。

grandPad是專為長輩設計的平板電腦，透過簡單操作就能使用視訊電話和語音電話、電子郵件、即時訊息、瀏覽照片、遊戲、看護應用程式、音樂等功能。近2年grandPad陸續引進策略投資人，包含電信商Consumer Cellular和美國最大居家照護服務公司Home Instead，加快國際市場布局腳步。

施宣輝今天以安碁資訊董事長身分出席該公司股東常會，他在會後接受中央社記者採訪表示，Consumer Cellular從去年第2季開始推廣grandPad，測試市場水溫，目前Consumer Cellular幾乎所有門市都有grandPad實機展示，帶動今年4、5月grandPad訂閱用戶數年增4.8倍，優於今年第1季的年增3.5倍。

談到市場拓展策略，施宣輝說，grandPad透過Home Instead公司，正積極洽談愛爾蘭、英國等市場的合作計畫，在美國已完成居家照護服務前期導入準備，今年第2季開始在美國鋪貨grandPad，預計第4季放量，看好將帶動grandPad今年整體訂閱用戶數年增3倍以上，grandPad也準備推出新一代產品。

至於grandPad何時能獲利，施宣輝表示，目標是今年第4季達損益兩平，關鍵在於客戶經濟能力與規模能否放大。目前grandPad的商業模式還沒定型，例如Consumer Cellular帶來的比較像B2C（企業對消費者）模式，Home Instead比較像B2B（企業對企業）。

他強調，在訂閱式經濟模式中，取得用戶需要付出成本，包括免費試用也是成本之一，但這些訂戶會貢獻長期營收。由於訂閱式經濟的特性是「贏家全拿」，只要手上有現金，往往會砸大錢去買市場，這也意味著投資不可或缺。（編輯：李信寬）1080621