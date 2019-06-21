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光寶配息2.92元 專注獲利加快全球化布局

最新更新：2019/06/21 13:20

（中央社記者韓婷婷台北21日電）光寶科技今天召開108年股東常會，通過配發每股現金股利2.92元，配股率達85%、現金殖利率6.4%，董事長宋恭源表示，將加快全球化布局的腳步，企業版圖精實聚焦，專注獲利。

光寶集團107年全球合併總營收新台幣2071億元，全年稅前淨利107.8億元，稅後淨利達79.6億元，每股稅後盈餘(EPS)為3.42元，年增203%。維持歷年來一貫高配息股利政策，配股率達85%。

宋恭源表示，因應全球產業環境諸多變化，將業務版圖與事業部門進行精實聚焦，目標始終是專注獲利、讓營運體質更穩健並提升股東權益報酬率。將持續朝雲端運算、LED戶外照明、汽車電子、智能製造、IoT等領域轉型，並加快全球化布局的腳步，像是高雄營運中心、華東營運中心擴產等。

華東營運中心汽車電子及光學核心事業新廠已於107年底正式啟用，高雄營運中心預計於108年投產。

宋恭源指出，光寶將不斷加速提升整體智能製造，強化核心能力、量產製造以及服務客戶的競爭力與優勢，結合新科技與技術，產線自動化和數位轉型，持續強化優質製造及供應鏈管理能力。

光寶今天股東會也順利通過董事全面改選。選舉結果當選董事為宋恭源、陳廣中、宋明峰、大松投資公司法人代表為盧克修與陳忠雄。獨立董事當選人為薛明玲、張孝威、楊耀武、楊麒令。（編輯：楊凱翔）1080621

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