仁寶因應美中貿易戰 擴充台灣越南產線

（中央社記者潘智義台北21日電）仁寶電腦總經理翁宗斌今天表示，因應美中貿易戰，分散生產基地，今年預計在台灣、越南兩地各投入5000萬至6000萬美元擴充生產設備。

翁宗斌在股東會後受訪時說，越南廠已投入網通產品生產，效果還不錯，但筆電生產線今年內仍維持在中國生產，不會遷移至越南，除非美中貿易談判破裂，走向更糟糕的結局，現在的關鍵就是觀察美中貿易關係到底是「結婚」還是「離婚」。

他說，中國重慶廠去年完成建置，生產消費電子產品，銷美關稅的影響其實還好，因為產品銷美比重不高，其實各家台商從事筆電、平板電腦、手機組裝代工的銷美比重大致都在20%至30%，是否因為銷美遭課稅遷廠，客戶態度是考量的重要因素之一。

不過，他表示，即便受美中貿易戰影響，仁寶現階段筆電產線不會自中國遷移，但在世界兩強美中之間的競爭下，分散生產仍是早晚要面對的課題，也許是未來3至5年，也許是5至10年，誰也說不準。

他說，中國大陸有13億人口，越南、菲律賓均約有1億人口、印尼有2億人口，如果要把所有的產業供應鏈都塞在一個地方，當然只有中國有實力承擔，因此未來若需將筆電或其他產品生產線自中國遷出，生產成本必定提高，但這也是無可避免的事。（編輯：楊玫寧）1080621