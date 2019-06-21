廠商積極回台投資 楊偉甫：電力足夠支應

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）受到美中貿易戰影響，廠商積極回台投資，台電董事長楊偉甫說，台電設有窗口與經濟部聯繫，台電會盤點供電情況。依目前評估，電力足夠支應未來用電成長。

台電今天舉行108年度股東常會，會中報告107年度營運狀況、虧損撥補、發行公司債情形，並舉行2年一度的董事改選。

台電指出，去年國際燃料價格走揚，但在電價平穩準備挹注及開源節流下，去年度稅前盈餘新台幣283億元，累積虧損從106年1298億元降至去年1026億元，每股盈餘0.87元。不過，台電仍有累積虧損，已連續12年無法配發股利給股東。

台電解釋，即使去年國際原料成本上揚，不過受到電價費率審議委員會在3月決議提撥363億元電價平穩基金填補台電虧損，加上台電資產活化、增進財務效能、開源節流下，去年稅前盈餘達283億元，累積虧損也縮小。

台電表示，去年用電量為2191億度，創下史上新高，較106年增加19億度。尖峰負載用電量也創下新高，去年8月1日曾一度寫下3706萬瓩紀錄。不過，平均每戶停電時間降為16.187分，為史上最佳。

值得關注的是，台電去年總裝置容量為4451萬瓩，較106年增加262.6萬瓩，又以火力占比最高達71.1%，再生能源居次占12.9%，核能10.1%，抽蓄水力5.9%。台電解釋，主要因核一廠1號機除役，核能減少發電63.6萬瓩，太陽能發電增加95.9萬瓩，風力增加1萬瓩。

楊偉甫會前接受採訪時表示，今年陸續有新機組上線併聯，供電狀況較往年好轉，其中，再生能源裝置容量也增加，像是前幾天曾出現綠能發電占比超過核能，顯見能源轉型為正面發展。下半年若沒有特殊情況，維持備轉容量率10%「沒問題」。

因應美中貿易戰，廠商積極回台投資，楊偉甫說，台電評估電力足夠支應未來用電成長，且台商建廠仍須準備時間，一切都在掌握之中，台電有信心穩定供電。（編輯：張均懋）1080621