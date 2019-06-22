更多編輯台推薦新聞：
丁華恬平衡木摘金 體操亞錦賽隊史女子最佳成績
運動

丁華恬平衡木摘金 體操亞錦賽隊史女子最佳成績

鉅額小費翻轉弱勢人生 啤酒屋服務生重返校園
國際

鉅額小費翻轉弱勢人生 啤酒屋服務生重返校園

專題／113保護專線撐起弱勢安全網 社工團隊任要角
生活

專題／113保護專線撐起弱勢安全網 社工團隊任要角

台美混血聽損女孩鄭雅文 獲邀擔任瑞士觀光大使
生活

台美混血聽損女孩鄭雅文 獲邀擔任瑞士觀光大使

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

首談華為禁令 孫正義：安謀未終止合作但不會違規

最新更新：2019/06/22 23:06
投入國民黨總統初選的前鴻海董事長郭台銘（右），22日下午在台北君悅酒店出席DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇。中央社記者鄭傑文攝　108年6月22日
投入國民黨總統初選的前鴻海董事長郭台銘（右），22日下午在台北君悅酒店出席DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇。中央社記者鄭傑文攝　108年6月22日

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）軟銀集團創辦人孫正義首度公開談論華為事件，表示安謀（ARM）沒有終止與華為合作；他說，根據美國規定，源自美國技術含量超過25%不得運給華為，強調重視合作關係，但也不會違反美國規定。

另外對於安謀重新上市計畫，孫正義表示，正在準備首次公開發行（IPO），也是未來5年計劃，不過，仍在評估哪個資本市場比較好。

由DIGITIMES主辦的「G2 and Beyond：全球產業秩序的解構與創新論壇」，邀請前鴻海董事長、中國國民黨總統初選參選人郭台銘與軟銀集團創辦人孫正義進行專題演講及與談。

旭揚創投董事長邰中和向孫正義提問，華為事件對於安謀的影響，是否會停止服務華為。

孫正義說，這是自己首度公開談論華為事件，外界恐怕對這件事誤解了，目前被日本軟銀收購的安謀並未終止與華為合作，也沒有下令停止對華為授權。他說，自己沒有負責營運，安謀經營階層才是運作核心。

孫正義說，根據美國貿易法規定，若安謀源自美國技術含量超過25%，就不得運給華為。安謀在得知美國決策後，經營團隊就寫信給客戶，指出願意遵循美國法令，目前內部正在盤點有哪些產品比率超過25%。

孫正義表示，如果使用美國技術含量比率低於25%，還是可以供貨華為，且安謀員工多都在英國，大部分產品運往華為是沒問題的。安謀尊重與華為的合作關係，同時，也不會破壞美國貿易規範。（編輯：黃國倫）1080622

「G2 and Beyond：全球產業秩序的解構與創新論壇」22日在台北君悅酒店舉行，探討美中貿易新局下，整體國際情勢的變化。中央社記者鄭傑文攝　108年6月22日
「G2 and Beyond：全球產業秩序的解構與創新論壇」22日在台北君悅酒店舉行，探討美中貿易新局下，整體國際情勢的變化。中央社記者鄭傑文攝　108年6月22日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報