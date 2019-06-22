首談華為禁令 孫正義：安謀未終止合作但不會違規

投入國民黨總統初選的前鴻海董事長郭台銘（右），22日下午在台北君悅酒店出席DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇。中央社記者鄭傑文攝 108年6月22日

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）軟銀集團創辦人孫正義首度公開談論華為事件，表示安謀（ARM）沒有終止與華為合作；他說，根據美國規定，源自美國技術含量超過25%不得運給華為，強調重視合作關係，但也不會違反美國規定。

另外對於安謀重新上市計畫，孫正義表示，正在準備首次公開發行（IPO），也是未來5年計劃，不過，仍在評估哪個資本市場比較好。

由DIGITIMES主辦的「G2 and Beyond：全球產業秩序的解構與創新論壇」，邀請前鴻海董事長、中國國民黨總統初選參選人郭台銘與軟銀集團創辦人孫正義進行專題演講及與談。

旭揚創投董事長邰中和向孫正義提問，華為事件對於安謀的影響，是否會停止服務華為。

孫正義說，這是自己首度公開談論華為事件，外界恐怕對這件事誤解了，目前被日本軟銀收購的安謀並未終止與華為合作，也沒有下令停止對華為授權。他說，自己沒有負責營運，安謀經營階層才是運作核心。

孫正義說，根據美國貿易法規定，若安謀源自美國技術含量超過25%，就不得運給華為。安謀在得知美國決策後，經營團隊就寫信給客戶，指出願意遵循美國法令，目前內部正在盤點有哪些產品比率超過25%。

孫正義表示，如果使用美國技術含量比率低於25%，還是可以供貨華為，且安謀員工多都在英國，大部分產品運往華為是沒問題的。安謀尊重與華為的合作關係，同時，也不會破壞美國貿易規範。（編輯：黃國倫）1080622