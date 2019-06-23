離岸風電產業困境 開發商：台灣人才缺乏即戰力

（中央社記者潘姿羽台北23日電）上緯投控拋出震撼彈，宣布擬出售上緯新能源公司股權，究其原因，除了去年遴選結果出局，導致無風場可開發的因素外，員工不斷被外商挖角，人才大量流失，更是雪上加霜。

上緯出售股權的決定，也讓離岸風電「缺人才」議題再次浮上檯面。

離岸風電產業對台灣而言是全新挑戰，因此在進行離岸風場開發時，基本上是由國外開發商領頭，台灣廠商參與並從做中學，希望迅速累積經驗，未來台灣廠商便能夠獨當一面，並在離岸風電供應鏈占有一席之地。

然而，國發會的調查報告顯示，離岸風電產業遇上人才招募困難窘境，海外攬才需求度達100%，人才不足成為離岸風電廠商的痛處。

以離岸風電開發商、哥本哈根基礎建設基金（CIP）為例，台灣的離岸風電團隊外國人與台灣人的比例分別是55%、45%，若是工程相關的技術人員，外國人比重約達7成，顯見外國專業人才仍是主力。

CIP台灣區開發長許乃文表示，離岸風電對台灣是全新的產業，本土廠商除了上緯有經驗，沒有人真正做過；台灣固然有很多優秀的資深工程師，但因缺乏實戰經驗，導致離岸風電產業在台灣找不到即戰力。

許乃文舉例，以技術人員來說，台灣可以透過獵人頭找到不少有陸上大型基礎建設工程、海上港灣工程經歷的資深工程師，但他們仍須經過1至2個月的學習期，才能漸入軌道。

此外，英文能力偏弱也是台灣人才的硬傷，許乃文坦言，縱使資深工程人員經過培訓後，可以踏入離岸風電領域，但他們英文溝通能力普遍不佳，且因沒有在國際化環境工作過，容易導致在團隊中與外國同事融合度不佳狀況。

許乃文解釋，離岸風場中的工程技術人員，並非只是埋頭苦幹就好，為了讓龐大的離岸風機能夠順利運作，海事工程、水下基礎等每個環節，都必須非常精細，如果英文能力不夠好，可能導致外國專業人員傳授經驗、講解風場施工及運作的各種眉角時，無法完全領會，這會對離岸風場的開發建置形成阻力。

儘管台灣離岸風電受限於無實戰經驗，缺乏即戰力人才，許乃文仍對台灣抱有信心。

她表示，CIP去年推動二年期的實習生計畫，經由海選選出5位大學或研究所的應屆畢業生，帶著他們投入招標、處理實際申請船隻作業流程、出國參加與國際廠商的協商，現在留下來的4位實習生與團隊融合度非常高，表現備受讚賞，讓她更確定，在培育離岸風電人才上，「企業責任重於政府」。

許乃文表示，台灣在機械、土木、發電、環境工程等領域，其實已經有了很好的基礎，離岸風電真正的學習是在工作中，因此唯有透過開發商毫不藏私的傳授經驗，才是讓人才最快進入狀況的唯一途徑。

為了讓更多年輕人投入離岸風電新興產業，台灣大學規劃開辦離岸風電學分學程、在職訓練與在職專班，前2項已在進行中。

台灣大學能源中心主任、工程科學及海洋工程系系主任江茂雄表示，離岸風電的工程專業是從電機、機械、土木、海洋工程延伸，也會需要環境工程、地質鑽探等專業，台大去年起已經陸續開辦相關課程，「產業需求滿殷切，應該把握時間，趕快把台灣缺少的課程先開出來」。

江茂雄進一步指出，目前台灣在產學合作的部分，多從工程技術面著手，但離岸風電產業發展愈來愈成熟後，金融、法律、投顧其實也都要有對應的專業人才，這是未來政府在培育人才上，應思考並協助推動的方向。

許乃文則建議，政府應該做的是加大力道強化國人英語能力，「絕不能苟且偏安」；她表示，離岸風電是國際性的產業，英語能力愈強，會愈有競爭力，否則即便理科、術科再強，英語不好，也很難第一時間被外商所用，遑論走出亞太。（編輯：林淑媛）1080623