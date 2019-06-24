長榮航空盼罷工快結束 努力不虧損發年終

（中央社記者韋樞台北24日電）長榮航空總經理孫嘉明今天在股東會後告訴媒體，希望罷工盡快結束，營運績效可以設法補足，長榮努力不虧損發放年終獎金，但若因罷工造成虧損，便無法發放年終獎金。

長榮航今天舉行股東會，總經理孫嘉明會後告訴媒體，若是因為罷工造成虧損，便無法發放年終獎金，希望空服員能盡早結束罷工回到工作崗位，這段期間的虧損可以在下半年設法補回來，大家一起努力朝盈餘方向努力。

他也承諾，雖然航線經營不容易，也並非每條航線都賺錢，但長榮航考量的是整體服務網的效益，畢竟長榮的旅客有3成是國人，7成是外籍旅客，外籍旅客亦有轉機的需求，因此不會任意取消航班，未來首要恢復航班及旅客對長榮的信心，在100%恢復航班之前難免會取消一些班次。

孫嘉明指出，今年第1季業績比去年好，原先看到第1季營運成果，對今年的獲利有很高期待，第2季是傳統淡季，加上貨運不像去年那麼好，好在波音777型飛機省油效果很好，本來他非常樂觀今年的營運。

孫嘉明說，不知道罷工會拖多久，若罷工期間短，營運業績後續是可以補救的，不要讓整年都虧損，對於辛苦工作的員工是不公平的，不虧損的話還可以發放年終獎金，這是大家要一起努力之處，並非如工會所說只要一罷工就不發放年終獎金，這段期間來加班支援工作的員工也都有獎勵措施。

孫嘉明說，這幾天罷工期間，來支援加班的員工經常工作到半夜3、4點，連吃飯時間都沒有，全力服務大廳內的旅客轉到合適的航空公司完成旅程，旅客也都能體諒，甚至還發生旅客改完票之後去買了鳳梨酥和咖啡送給工作人員吃，讓人非常感動。

對於營運績效部分，目前長榮航轉投資的長榮航太已是全球十大飛機維修廠之一，長榮的飛機並非主力，主要是其他航空業者的飛機來修，目前來看長榮航太營運展望很好，長榮航太6月6日才剛新啟用發動機維修廠是認證過的GE發動機維修廠，目前維修量持續增長，營收看好。

他提及，前兩天罷工期，他去各站點巡視並慰問工作人員時，看到桃園機場東北角停了15、16架長榮的飛機，他都快掉眼淚了，這幾天停的飛機更多，那塊區域都快不夠停飛機了，希望罷工快點結束。（編輯：趙蔚蘭）1080624