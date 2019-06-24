G20前透露樂觀訊息 基金業：陸股吸金王稱霸亞股

（中央社記者韓婷婷台北24日電）G20會議備受全球矚目，市場透露川習會樂觀訊息，摩根資產管理統計，全球股市上週出現明顯反彈，亞股再獲資金青睞，其中中國股市連3週為資金淨流入的大贏家，上週再獲近29億美元加碼為亞股吸金王。

上週國際資金對亞股買多賣少，且買超國家多數集中在東北亞雙雄的台灣、南韓，以及中國股市，東協方面則是泰國與印尼股市持續吸金。

就上週數據來看，根據摩根資產管理統計，中國股市連3週為資金淨流入的大贏家，上週獲近29億美元挹注，且金額連3週擴大，激勵滬深300指數週線大漲4.9%，其次為台股吸金近10億美元，推升加權指數上週強彈2.65%，另外，吸金力道第3強的泰國股市，已經連續第5週吸金，上週國際資金加碼3.85億美元，帶動泰股上漲2.68%。

整體來看，今年來由中國與印度2大市場成為亞股吸金王，累計資金淨流入金額雙雙破百億美元，陸股獲逾146億美元資金挹注，印度股市則擁111億美元的買超，其它亞洲股市也同步維持吸金態勢，第3與第4強分別為南韓與印尼股市，吸金金額分別為43.84億美元與41.52億美元。

至於亞股漲勢，在內外資投資信心同步回溫之下，上週僅有印度股市小幅下跌，其它市場全數收漲，中國、台灣、泰國、馬來西亞股市漲幅在2.6%至4.9%之間；至於今年來累計漲幅同樣以中國股市彈升27.35%最高，其次為台股的11.06%，東協的泰國股市年迄今上漲9.8%也表現不俗，僅馬來西亞股市今年來下跌0.49%。

摩根亞太入息型產品經理張乃文指出，就中長線來看，中美雙方貿易談判短線爭端難解，但預期中長線仍將往達成協議方向進行，只是在達成協議之前，估計中美雙方仍會在科技和經濟議題上相互角力，進而造成市場波動；市場同時也預期，中國政府未來將祭出更大規模的財政政策和寬鬆的貨幣政策，來因應貿易戰對於經濟的影響。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，受到中美貿易議題影響，市場氣氛相對觀望，殖利率水準較高的內需相關類股，相對受到歡迎。儘管內需類股的股價已經走高，但在不確定性未落幕前，包含腳踏車、水泥，或是電信等類股，仍為資金的避風港。（編輯：黃國倫）1080624